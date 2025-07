L’Europa e una sintesi accettabile

Roma, 7 luglio 2025 – Proviamo a partire dal bicchiere mezzo pieno: la tagliola dei dazi scivola al primo agosto. Il che da un lato prolunga la fase di incertezza, la nemica giurata dell’economia, ma dall’altro fa capire che Washington adora indossare i guantoni, ma poi preferisce che suoni l’ultimo gong. Figuriamoci l’Europa e a maggior ragione l’Italia che negli Usa piazza merci per 65 miliardi di euro, seconda (di poco) solo alla Germania. Quindi oggi i messaggeri di Trump recapiteranno nel mondo 12 lettere commerciali, ma non è affatto detto che non possano finire presto in un cestino. Se il segretario al tesoro Bessent prevede nelle prossime 72 ore molti accordi, insomma, è possibile che il postino della Casa Bianca suoni solo una volta.

Donald Trump

Comunque, una ventina di giorni in più per trovare un compromesso, male non fanno. Diciamo che possono essere necessari, e speriamo siano sufficienti. Soprattutto alla Ue che deve trovare una sintesi accettabile per 27 situazioni diverse. In questa vicenda, le regole sono di aiuto: la questione dei dazi è comunitaria, dunque chi tratta è Bruxelles. Centralità ed esclusiva che non hanno impedito in altri casi qualche tentativo di fuga solitaria.

Per ora non sta succedendo, e segnali in questo senso non ci sono. Tutto dipende, però, dal punto di equilibrio. Le nostre industrie, agroalimentare, meccanica, farmaceutica, temono con diverse gradazioni lo spettro del 17%. La linea della ragionevolezza è interpretata dal ministro degli Esteri Tajani: il 10% sarebbe accettabile. E l’insistenza con cui rilancia questa barra, fa pensare che si tratti di una soglia ritenuta raggiungibile, complessivamente soddisfacente per entrambi. Resta una lezione, o anche solo un segnale. Il metodo Trump spaventa più la politica che gli algoritmi della finanza: le borse corrono nonostante guerre e dazi. Forse perché, per quella dei dazi, si intravede una fine. Positiva.