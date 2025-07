Barbara Bobulova: “Da piccola in casa avevamo paura di parlare. C’erano spie comuniste dappertutto”

Spilimbergo (Pordenone), 7 luglio 2025 – ​​​​​L’adolescenza, in quella che ancora si chiamava Cecoslovacchia; l’arrivo in Italia, l’incontro con un maestro del cinema come Marco Bellocchio. Capirsi con gli occhi, prima che con le parole. E poi ritrovarlo, adesso, tanti anni dopo, nella serie televisiva Hbo su Enzo Tortora, “Portobello”, in arrivo nel 2026, a raccontare l’assurda vicenda del conduttore televisivo protagonista di uno dei più tremendi errori giudiziari della storia italiana. Barbora Bobulova è stata ospite d’onore alle Giornate della Luce di Spilimbergo.

Una carriera intensa, con tanto cinema, tanta televisione. Quali sono tre momenti chiave della sua storia professionale?

“L’incontro con Marco Bellocchio, per ‘Il principe di Homburg’. Senza quel film, non mi sarei mai spostata in Italia”.

Come si trovò con lui? Lei era agli inizi della carriera.

“Ci parlavamo attraverso l’interprete. Dopo un po’, ho detto all’interprete che non ce ne era bisogno: capivo dai suoi sguardi, dai suoi gesti, quello che voleva dirmi”.

Gli altri due momenti di svolta?

“L’incontro con Ozpetek, e il personaggio di ‘Cuore sacro’, un personaggio totalizzante, assoluto. E l’incontro con Nanni Moretti, per ‘Il sol dell’avvenire’. Avevo paura di incontrare una persona difficile, e invece è stato tutto il contrario: non abbiamo neppure fatto tanti ciak! A me, poi, piace il suo modo di dirigere, così maniacale”.

Anche lei lo è?

“Siamo due perfezionisti, in modi differenti. Io la disciplina, il rigore, ce li ho dentro. Sono cresciuta con il mito del senso del dovere, con quello del senso critico. L’Italia, in questo, mi ha fatto bene: mi ha aiutata a smussare un po’ di angoli”.

Lei è cresciuta nella Cecoslovacchia quando c’era ancora il comunismo. Che cosa ricorda? Come lo ricorda?

“Il comunismo l’ho vissuto da bambina: quello che mi colpiva, era che quando entravo in camera, gli adulti si zittivano. C’era il terrore che qualche parola uscisse dalla stanza. C’erano spie dappertutto: anche nelle famiglie, lo zio poteva essere una spia. Però c’era anche l’altra parte della medaglia, quella bella”.

Che cosa le manca, di quel sistema sociale?

“L’educazione era gratuita, il cibo costava poco, le cure sanitarie erano tutte pubbliche; tutti avevano accesso all’istruzione. Io stessa ho fatto l’università, gratis! Sembrano cose folli, oggi, in una società dove il dio denaro domina. Ci vorrebbe una via di mezzo, fra il capitalismo sfrenato e il socialismo”.

Adesso quando ci torna?

“Ci porto le figlie, a Natale. Loro adorano fare Natale in Slovacchia. E poi c’è lì ancora tutta la mia famiglia”.

Ha due figlie adolescenti, di diciassette e diciotto anni. Che tipo di madre è?

“Sono consapevole che sono tempi difficili. Io stessa, se fossi adolescente, non saprei che cosa fare, che scelte fare oggi. So che, qualunque cosa vorranno fare, le lascerò libere”.

Con i social che rapporto ha?

“Riguardo alle mie figlie, come molti genitori, combatto contro i social una battaglia persa”.

Ma lei non li usa?

“No. Non ho Facebook, non ho Instagram, non ho TikTok. Non è che ne sia orgogliosa, ma vedo troppa cattiveria che ne emerge”.

Ha detto che amerebbe un ruolo da eroina in un film d’azione. Davvero?

“Sì! Mi piacerebbe un ruolo alla ‘Kill Bill’, o alla ‘Nikita’. Mi piacerebbe, una volta tanto, avere i superpoteri. In Italia, forse solo Salvatores o Mainetti potrebbero avere il coraggio, la follia di creare personaggi del genere. Ma non credo di ispirare questo tipo di personaggio”.

Sembra che i registi la prediligano nei ruoli drammatici.

“Mi vengono meglio, forse. Perché per la commedia, il mio senso dell’umorismo è diverso da quello degli italiani: adoro le commedie inglesi, rido su cose che non fanno ridere gli italiani!”.

Fra i registi italiani con i quali ancora non ha lavorato, chi la affascina?

“Mi piace Matteo Garrone, mi piace Sorrentino, mi piace Tornatore, mi piacerebbe lavorare con Virzì o con Luchetti. Valeria Golino sarebbe il massimo: il suo modo di approcciarsi agli attori è unico”.

Ha girato recentemente un film a Kiev. Che esperienza è stata?

“Abbiamo girato ‘La lunga corsa’, il secondo film di Andrea Magnani. Abbiamo girato completamente a Kiev, poco prima che scoppiasse la guerra. Si capiva, nel paese, la spaccatura fra i nostalgici dell’Unione sovietica e quelli che volevano staccarsi, e andare verso l’Europa occidentale. Ma sembrava impossibile che lì potesse scoppiare una guerra, che i luoghi dove giravamo dopo qualche mese fossero bombardati”.

Qual è il suo ruolo, nella serie televisiva “Portobello” che Marco Bellocchio sta girando?

“Sono Anna Tortora, la sorella di Enzo, che è interpretato da Fabrizio Gifuni. Non tutti sanno che al format di ‘Portobello’ Anna aveva dato un contributo determinante. Di lei c’è un solo filmato, un’intervista di Enzo Biagi. Per il resto ho costruito un personaggio con la mia immaginazione”.

Quali lussi si concede?

“Pochi. Non ho il culto dell’auto bella, mi basta che cammini: ho una Toyota Yaris. Non faccio neanche molti viaggi: il lavoro è il mio lusso. E sono affamata di film: vado a vedere vecchi film, adesso sto rivedendo i film di Lars von Trier. Prevedo un’estate di mare – un po’ – e di film, molti”.