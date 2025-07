5 libri imperdibili per luglio 2025: avventure, misteri e passioni demoniache

Luglio e agosto sono i mesi in cui si legge di più, ma si pubblica di meno. Non significa, però, che non ci siano titoli degni di nota, magari più eccentrici, ma sicuramente da portare sotto l’ombrellone, in montagna oppure da leggere sdraiati sotto il condizionatore. Ecco i titoli che non possono mancare in questo luglio 2025. Cinque libri, cinque generi, cinque viaggi diversi. Scopriteli con noi.

L'ultimo romanzo di Mario Vaargas Llosa

Narrativa straniera – I venti, Mario Vargas Llosa (Einaudi)

«Mario Vargas Llosa appartiene a quella generazione di giganti che hanno creduto che il romanzo fosse la sola forma possibile di felicità e conoscenza», scrive Alessandro Piperno.

E non si può che essere d’accordo leggendo I Venti, l’ultimo ironico e malinconico commiato del Premio Nobel per la Letteratura. Un libro-testamento che è insieme riflessione, satira e nostalgia.

In una Madrid surreale, un anziano narratore vaga senza meta, incapace di ricordare l’indirizzo di casa, travolto da flatulenze imbarazzanti e memorie del passato. La città che attraversa è riconoscibile eppure deformata: i luoghi della cultura si sono svuotati, sostituiti da schermi e contenuti digitali. Nel frattempo, il protagonista pensa alla ex moglie Carmencita, abbandonata per una passione effimera, e al mondo che cambia senza di lui.

Con uno stile ironico e malinconico, Vargas Llosa consegna al lettore un saluto dolente ma affettuoso, quasi a voler dire addio a quella “forma possibile di felicità e conoscenza” che è la letteratura stessa. Un romanzo che conferma la grandezza di un autore capace di trasformare anche la smemoratezza in un’avventura esistenziale.

Il nuovo libro di Sebastian Fitzek

Thriller – Mimica, Sebastian Fitzek (Fazi)

Sebastian Fitzek, maestro del thriller tedesco, dopo il successo di “Portami a casa” [vedi qui l’intervista a Sebastian Fitzek - https://www.quotidiano.net/magazine/libri/sebastian-fitzek-racconta-il-suo-nuovo-thriller-a-il-piacere-della-lettura-b6l4pavi], torna con una storia che toglie il fiato. Hannah Herbst, esperta in mimica facciale e consulente della polizia, è abituata a decifrare anche il più piccolo movimento del volto. Ma ora, dopo un’operazione che le ha causato una perdita di memoria, si trova al centro di un caso sconvolgente. Una donna ha confessato il massacro della sua famiglia: l’unico sopravvissuto è il figlio più piccolo, Paul. La madre è fuggita e potrebbe cercare di completare la sua opera. Hannah ha in mano solo il video della confessione per incastrarla. C’è però un dettaglio agghiacciante: la donna nel video è lei stessa. Un thriller dall’architettura narrativa spietata.

La copertina del libro di Kerri Maniscalco

Fantasy/Romance – Il trono dei segreti, Kerri Maniscalco (Mondadori)

Un principe maledetto e una giornalista determinata si trovano uniti da un destino più grande di loro. Gabriel Axton, noto come il Principe Gola, vive immerso nell’eccesso, tra piaceri e avventure estreme. Quando la sua corte demoniaca si rivela una trappola, è costretto a chiedere aiuto alla donna che da dieci anni tenta di distruggerlo: Adriana Saint Lucent. Lei cerca da sempre le prove per smascherarlo come mascalzone senza scrupoli. Ma una notizia inquietante cambia tutto: si dice che i draghi di ghiaccio siano irrequieti. Tra segreti, giochi di potere e sentimenti inespressi, i due dovranno collaborare per salvare il regno – e forse anche loro stessi. Un romanzo che intreccia romanticismo, mistero e avventura.

L'ultima fatica letteraria di Tess Gerritsen

Gialli – L’estate delle spie, Tess Gerritsen (Longanesi)

Maggie Bird pensava che la pensione sulla costa del Maine fosse un sogno: libri, amici e Martini. Ma quando una ragazza scompare, un amico viene accusato e un cadavere affiora da uno stagno, il Club Martini è costretto a tornare in azione. Insieme agli ex colleghi della CIA, Maggie deve indagare mentre il villaggio di Purity è travolto da segreti e pericoli. Gerritsen firma un giallo solido e brillante, dove i legami del passato tornano a galla e la verità ha sempre un prezzo. Da leggere sorseggiando un cocktail.

Il bellissimo libro sul gruppo britannico degli Oasis

Musica/Fotografia – Oasis. The masterplan, Kevin Cummins (Rizzoli)

Come nascono gli Oasis? Kevin Cummins, fotografo iconico, ce lo racconta in immagini e parole. Nel 1993, mentre i fratelli Gallagher firmavano il primo contratto discografico, Cummins li aiutava a definire un’identità visiva che fosse all’altezza del loro suono. Attraverso gli scatti e i ricordi di quel periodo, questo libro ripercorre la genesi di un mito: dalla moda al calcio, dalla posa davanti all’obiettivo al lancio di “Definitely Maybe”. Con i contributi di Noel Gallagher, The Masterplan è una testimonianza visiva e affettiva della costruzione di una band che ha fatto storia: per chi ama il britpop, per chi ama le star.