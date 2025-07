Il sogno americano (forse) perduto. Michieletto rilegge West Side Story

Una piscina, ma abbandonata. Come dire: un parco giochi in disuso, un’età dell’innocenza finita con la sua perdita, l’adolescenza che termina quando la commedia diventa tragedia (e con un grande trampolino, perfetto per la scena del balcone di Giulietta-Maria). Dietro, le Terme di Caracalla, un contrasto spettacolare, teoricamente assurdo e in pratica efficacissimo. Benvenuti a uno degli spettacoli dell’estate: West Side Story di Leonard Bernstein per il festival estivo dell’Opera di Roma, regia di Damiano Michieletto con la sua solita eccellentissima squadra, Paolo Fantin scene, Carla Teti costumi, Alessandro Carletti luci, più Sasha Riva e Simone Repele per le coreografie, ché non si dà musical senza balletti, e tanti. Nella piscinona, un paio di simboli di un sogno americano che mai come di questi sventurati tempi di intolleranza tr(i)umphans ("Meno populismo e più pop", la battuta che circolava in platea) rischia di diventare un incubo: il logo del dollaro fatto di plastica gonfiabile, la fiaccola della Statua della Libertà spezzata a terra dopo, si direbbe, una clamorosa caduta.

Naturalmente, tutto non funzionerebbe così bene senza la direzione di Michele Mariotti. Eseguita da un grande direttore con un’orchestra vera, non quei simulacri che suonano nelle buche taglia small del West End o di Broadway, questa musica mostra non solo la sua efficacia teatrale, ma anche la ricchezza di suggestioni e citazioni di cui è intessuta. Per dire, mai mi ero accorto di quanta Vienna di marce e valzer ci sia nella scena della festa, quando i Capuleti e i Montecchi, le bande rivali dei Jets americani di seconda generazione e degli Sharks appena immigrati da Portorico provano invano a fare i bravi ragazzi. Il tutto in un Upper West Side che all’epoca della prima, arrivata nel 1957 dopo una laboriosissima gestazione, si avviava verso una rapida gentrificazione, adesso c’è fra l’altro il Met: come se oggi a Milano si scrivesse una commedia musicale sull’Isola, o su NoLo.

A Roma, orchestra classica ma compagnia da musical, a differenza di quel che fece un Bernstein terminale quando incise West Side Story con Carreras e la Te Kanawa (e la Horne che canta Somewhere), con risultati sontuosi ma senza la croccantezza swing del cast della première. Nel complesso, a Caracalla funzionano tutti, con il consueto inconveniente di tutti i Giulietta e Romeo e derivati, cioè che fatalmente uno dei due, nel caso Marek Zurowski che fa Tony-Romeo, è più bravo dell’altra, Sofia Caselli-Maria, che pure è un talento (menzione d’onore per Natascia Fonzetti, notevolissima Anita).

Resta, se vogliamo, la questione del musical nelle stagioni d’opera: mettercelo? Non mettercelo? E se sì, come? Il problema è appunto questo: come.

Sul valore artistico di West Side Story, ovvio, la discussione non si apre neppure; idem su Bernstein, che solo l’ottuso furore ideologico degli anni dell’avanguardia obbligatoria poté far passare per un minore, forse anche un po’ reazionario (in arte, beninteso: in politica, con tutte quelle pantere nere invitate al party radical chic, il discorso cambia, ma sul punto disse già tutto Tom Wolfe).

Il punto è che il musical va interpretato, esattamente come l’opera, sottraendolo a quel cliché consolatorio e rassicurante che lo rende talvolta sconsigliato ai diabetici per eccesso di melassa. Fare, insomma, la stessa operazione che Bernstein & soci (e che soci: Arthur Laurents, Stephen Sondheim, Jerome Robbins) fecero settant’anni fa, sfidando le convenzioni con una partitura così “sinfonica“, il finale tragico, un messaggio di tolleranza e apertura, a maggior gloria di un’America che poteva ancora sembrare l’arca della libertà e la speranza per tutti i derelitti del mondo, invece che il loro lager.