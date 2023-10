X Factor 2023, ecco chi va ai Live: le quattro squadre definitive dei giudici

Quattro band e una serie di talenti molto diversi fra loro: sono questi i concorrenti che si sfideranno ai Live di X Factor 2023 da giovedì 26 ottobre. Su Sky e Now è infatti andata in onda la puntata degli Home Visit - che in questa edizione sono tornati ad essere ambientati in luoghi significativi per i giudici del talent show e che gli spettatori potranno vedere anche in chiaro su Tv8 mercoledì 25 ottobre - e ora le squadre dei quattro giudici sono complete.

Una puntata particolarmente emozionante e impegnativa per Morgan, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez. Quest'ultimo ha proprio nelle ultime ore confermato di aver ottenuto il via libera dai medici e quindi vivrà i Live da protagonista in studio.

Quella degli Home Visit, infatti, è stata l'ultima puntata registrata di X Factor 2023: da giovedì prossimo si partirà con le puntate in diretta. La finale si svolgerà a inizio dicembre. Ogni giudice ha dovuto agli Home Visit snellire ulteriormente le proprie compagini sino ad arrivare a scegliere i tre componenti della squadra definitiva.

La squadra di Fedez: Maria Tomba, Asia Leva e Sarafine ovvero Sara Sorrenti.

La squadra di Dargen D'Amico: gli Stunt Pilots, Andrea Settembre e Fabrizio Longobardi.

La squadra di Ambra Angiolini: Gaetano De Caro, Angelica Bove e Matteo Alieno.

La squadra di Morgan: gli Animaux Formidables, Selmi e i Sick Teens.