X-Factor 2023, la nuova giuria: Morgan verso un clamoroso ritorno

Roma, 31 maggio 2023 - Nuova giuria per X-Factor 2023, con il ritorno di Morgan nel quartetto dei giudici. A Milano dall’11 giugno sono in programma le audizioni all''Allianz Cloud, si legge sul sito davidemaggio.it, e il quartetto dovrà iniziare a passare in rassegna i partecipanti alla prima fase del casting. Nell'edizione numero 17 di X-Factor, condotta sempre da Francesca Michielin, tra i giudici ritroveremo Ambra Angiolini e Fedez, giunto alla settima presenza, e l'inaspettato rientro di Morgan, che subentra a Rkomi. Mentre sul quarto giudice la stampa specializzata si divide, c'è chi punta su un Dargen D'Amico bis, e chi no ipotizzando Lazza o Tananai.

L'ex Bluvertigo, il giudice più vincente del talent show, abbandonò il programma nel 2014, e non senza polemiche. Ma dopo essere stato ospite l'anno scorso al Live Show, sembra aver cambiato idea, e a nove anni di distanza si prepara il grande ritorno del cantautore nel programma di Sky Uno: secondo le voci più insistenti mancherebbe solo la firma.