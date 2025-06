Fenomeno “Gerri“: "Il mio poliziotto Rom da Raiuno a Netflix"

"È una serie in cui ho sempre creduto ma l’uscita è stata più volte rinviata e temevo che la sua collocazione a maggio fosse penalizzante per gli ascolti. Questa accoglienza parte del pubblico è stata una grande e piacevolissima sorpresa". Giuseppe Bonito, regista originario di Sala Consilina (Salerno) ma romano d’adozione, dopo Mike è reduce dal successo di Gerri, serie in 4 puntate tratta dai romanzi di Giorgia Lepore che ha conquistato il pubblico di Raiuno e ora, da domani, approda su Netflix.

Quali gli elementi vincenti della serie?

"Sono convinto che scegliere un protagonista come Giulio Beranek, che non era un volto Rai popolare, sia stata una risorsa. E a Giulio associo sicuramente la coprotagonista femminile, Valentina Romani (peraltro diventata famosa interpretando Naditza, la ragazza Rom di Mare fuori - ndr). È una coppia che funziona. Altri elementi determinanti sono stati il resto del cast, una buona e solida scrittura a cominciare dai romanzi da cui è tratta la serie, e l’ambientazione".

Partiamo dalla fine. Diversi spettatori sono rimasti delusi del finale che in molti hanno definito “appeso“. Ci sarà una seconda stagione?

"Quando abbiamo girato ci siamo lasciati una porta aperta ma senza nessuna certezza che ci sarebbe stata una seconda stagione. Nonostante il successo, e anche se se ne comincia a parlare, ancora non abbiamo la sicurezza che si faccia. Però, visti i risultati, adesso abbiamo qualche motivo di fiducia in più. È una possibilità, ma prima di attivare una scrittura aspettiamo una conferma".

Dai quattro romanzi di Giorgia Lepore avete ancora materiale da attingere?

"Quando abbiamo girato Gerri i romanzi erano solo tre e la serie, per ragioni di format, doveva avere quattro episodi quindi ne abbiamo inserito uno, il secondo, inedito. Quando l’ha visto Giorgia ha detto “avrei potuto benissimo scriverlo io“. Mi ha fatto molto piacere. Poi, quasi in concomitanza con l’uscita della serie, è stato pubblicato il quarto romanzo della saga. Spero che ci sia la possibilità di poterlo adattare per un’eventuale seconda stagione. Poi gli altri episodi andrebbero inventati. Presumo che Giorgia abbia pensato ad altri romanzi ma le due cose non vanno a braccetto".

Qual è il suo rapporto con Giulio Beranek?

"Giulio per me è una sorta di fratello minore, ci conosciamo da una vita. Più di 15 anni fa, quando facevo l’aiuto regista, l’ho scoperto io per un film che si chiamava Marpiccolo di Alessandro Di Robilant. Essendo figlio di una famiglia di giostrai viene da una dimensione che certo non è quella di Rom ma ha la stessa natura nomade: è cresciuto in un camper, in roulotte. Facevo fatica a immaginare un attore che potesse interpretare un poliziotto di origine Rom, e lui ha un vissuto che gli conferiva una credibilità in più. Ha fatto ben sei provini ma non abbiamo avuto dubbi sul fatto che fosse lui quello giusto".

Nell’attuale scenario politico avete avuto problemi a far passare sulla Rai una serie che stigmatizza fortemente i pregiudizi sui Rom?

"Quando è stata prodotta lo scenario politico non era questo. E dopo i molteplici rinvii che ha subito la serie qualche domanda ce la siamo fatta. Ma non penso di poter affermare che il problema fosse quello, penso più a logiche di palinsesto. Per il resto è una serie che abbiamo girato in grande sinergia con Rai Fiction".

Progetti futuri?

"Sto lavorando a due film per il cinema ma, per scaramanzia, non ne parlo finché non parte il primo ciak. Nella televisione mi sono trovato molto bene e spero di ritornarci quanto prima".