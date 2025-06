Quei misteriosi segnali che arrivano dalle profondità del ghiaccio dell’Antartide

Dall’Antartide arrivano segnali radio che stanno facendo tremare le certezze della fisica delle particelle. Un gruppo di ricercatori dell’Università della Pennsylvania, impegnato nello studio dei neutrini (minuscole particelle senza carica elettrica) ha intercettato una serie di impulsi radio provenienti dal sottosuolo antartico che non trovano spiegazione nei modelli attuali. Ma di cosa si potrebbe trattare?

Cosa hanno scoperto i ricercatori nei ghiacci

La scoperta è avvenuta grazie allo strumento Anita (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un osservatorio sospeso su palloni aerostatici che solcano i cieli sopra il continente ghiacciato. Il sistema è progettato per rilevare particelle cosmiche che colpiscono la Terra dall’alto, riflettendosi sul ghiaccio. Ma stavolta qualcosa è andato storto, o meglio, è andato in direzione opposta. “I segnali radio arrivavano da angolazioni incredibilmente ripide,” ha spiegato Stephanie Wissel, professoressa associata di fisica e astronomia e membro del team di lavoro.

“Come 30 gradi sotto la superficie del ghiaccio”. Un’anomalia ha lasciato perplessi i ricercatori, che hanno subito escluso l’ipotesi che si trattasse di neutrini, le particelle che stavano cercando. Il motivo? I dati non corrispondono al comportamento atteso. Non è la prima volta che questo osservatorio registra fenomeni inspiegabili, ma questa incredibile scoperta, i cui dettagli sono stati pubblicati su Physical Review Letters,ha riacceso l’interesse e la curiosità della comunità scientifica.

Un mistero che sfida le leggi della scienza

“Non sappiamo ancora cosa siano queste anomalie" ha ammesso Wissel “Ma siamo piuttosto certi che non siano neutrini.” Eppure, di neutrini ce ne sono ovunque. Ogni secondo, miliardi attraversano il nostro corpo senza lasciare traccia, tanto sono sfuggenti. Proprio per questo gli scienziati si affidano a strumenti come ‘Anita’ per cercare di individuarli in condizioni estreme, come quelle dell’Antartide. “È un’arma a doppio taglio,” ha spiegato ancora la ricercatrice.

“Se li rileviamo, significa che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni luce senza interagire con nulla. Potremmo persino captare neutrini provenienti dal confine dell’universo osservabile”. Eppure, non è questo il caso: confrontando i dati di Anita con altri rilevatori di neutrini, il team ha escluso anche questa possibilità. Resta allora un grande punto interrogativo.

“La mia ipotesi è che ci sia qualche effetto di propagazione radio vicino al ghiaccio o all’orizzonte che ancora non comprendiamo del tutto,” ha dichiarato Wissel. “Abbiamo esplorato diverse spiegazioni, ma nessuna è risultata convincente.” Per ora, insomma, la scienza deve arrendersi di fronte a un mistero che sfida le sue stesse leggi.