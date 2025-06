San Siro sogna con Cremonini : "Più di un concerto: è anima e arte"

Viaggi e miraggi a -10°. Fra le perle (artiche) di saggezza dispensate da Cesare Cremonini in mezzo ai ghiacci del profondo Nord davanti alla telecamera di Alaska Baby, documentario che ha accompagnato sullo schermo di Disney+ l’uscita dell’album omonimo, c’è quella di aver utilizzato la vacanza nel paese di alci e caribù per azzerare l’ego. Idea affascinante quanto irrealizzabile, visto che l’ego “prêt-à-porter”, da abbinare a esigenze e umori del momento, non esiste: c’è o non c’è. E in lui ce n’è tanto. Puoi provare a comprimerlo, ma rimane lì, sempre pronto a illuminare la notte come un’aurora boreale.

Così, per il divo con gli occhiali da sole pure a mezzanotte (d’altronde a certe latitudini il chiarore, d’estate, non finisce mai), è arrivato il momento di recuperarla quella voglia di autocelebrarsi smarrita, o quasi, nei colori iridescenti delle luci del Nord. E di farlo sull’immenso palco del tour planato ieri a Milano, sotto la luna e la pioggia intermittente del “Meazza” ("San Siro vieni a sognare con me", dice lui a inizio show), nell’attesa di proseguire la strada alla volta di altre otto città tra cui Bologna, dove è atteso il 19 e 20 giugno tra gli spalti di un Dall’Ara stra-esaurito ormai da mesi. Un cammino destinato a proseguire pure l’anno prossimo in spazi extra-large come il Circo Massimo di Roma il 6 giugno, l’Ippodromo La Maura di Milano il 10, l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola il 13 e la Visarno Arena di Firenze il 17.

"Questo è un concerto, un evento di grandi proporzioni, ma innanzitutto un progetto artistico" racconta Cremonini. "Perché nasce da un album, concepito nel pieno di un percorso di trasformazione molto importante della mia vita, seguito a una crisi umana e personale che mi ha indotto a voltare pagina, a cui siamo riusciti a dare una dimensione visuale che unisce la musica l’esperienza di vita, il ricordo, il pubblico, le canzoni".

Di questa sensazione la sottolinea la scaletta che limita la presenza del penultimo album a La ragazza del futuro per lasciar spazio al resto di un repertorio in cui trovano spazio tutte le pietre filosofali. Ventisette pezzi in totale, senza tralasciare la parentesi Lunapop di 50 Special e Un giorno migliore. Ma pure recuperi eccellenti come quella Figlio di un re in cui il cantautore bolognese trova modo di suonare la fisarmonica. "Un paio di anni fa ero a cena con la mia fidanzata davanti al Cristo di Maratea quando il maestro di fisarmonica Salvatore Cauteruccio intonò Vorrei e io per ricambiare la cortesia imbracciai lo strumento provando qualcosa di vibrante, così dal giorno dopo ho iniziato a studiarlo proprio con lui. Il mio compito d’artista è trasformare gli accadimenti della vita in opere, sogni, visioni. E con la fisarmonica l’ho fatto". Il senso dello show sta tutto qua. "Con le sue due ore e mezza abbondanti è il concerto più lungo della mia carriera, non per ingordigia o bulimia, ma perché è un racconto con otto canzoni nuove a conferma della centralità che ha quest’ultimo album nella mia discografia, vero e proprio crocevia narrativo dell’intero spettacolo".

Nelle tradizioni nordiche l’aurora boreale è il riflesso del sole sugli scudi delle valchirie, l’effetto scatenato dalla coda di una volpe magica che battendo sulla neve durante la corsa scatena scie luminose, per Cremonini è uno stato danzante dell’anima sottolineato ieri a San Siro, sotto i 10 blocchi di luci circolari che incombono sulla scena evocando il simbolo d’infinito sulla copertina di Alaska Baby, dalle presenze prima di Elisa e poi di Luca Carboni rispettivamente in Aurore boreali e in una San Luca coi portici di Bologna proiettati sullo schermo. "Luca mi ha promesso che parteciperà a più live possibile e nelle date romane ricreeremo un trio con Jovanotti". Formato Frozen il set di Acrobati, con il pianoforte ghiacciato e i performer che roteano dentro cerchi circensi.

Preparato fisicamente sulle Dolomiti "seguendo la dieta no sugar, no social, no alcol, i tre veleni da evitare per affrontare un impegno del genere" lo show dell’(ex) ragazzo con le ali sotto ai piedi sottolinea la sua voglia di esserci. "Il percorso di un artista con il pubblico va costruito come quello di uno scrittore, sulla credibilità di quel che fa e della sua capacità di essere un artista dell’oggi, che rischia sempre qualcosa per non sedersi sul proprio passato" ammette. "Faccio questo mestiere da 26 anni e penso non sia ancora arrivato il momento di usare il mio repertorio per creare dei meravigliosi, festanti, karaoke".