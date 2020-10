L'adolescenza è complicata di per sé, figurarsi nel bel mezzo di un'apocalisse zombi: la serie TV 'The Walking Dead: World Beyond' racconta proprio questo e lo fa in streaming su Amazon Prime Video a partire da lunedì 5 ottobre, con uscite a cadenza settimanale. Si tratta del secondo show generato dalla saga di 'The Walking Dead', dopo 'Fear the Walking Dead', e promette di regalare ai fan una nuova prospettiva sull'universo narrativo che hanno imparato ad amare.



Tutto sulla serie TV

La trama è ambientata in Nebraska, Stati Uniti, dieci anni dopo l'apocalisse zombi: i protagonisti sono due ragazze e due ragazzi che rappresentano la prima generazione di adolescenti a crescere in un mondo dominato dai non morti. Decideranno di avventurarsi al di fuori della zona sicura e questo fatto li farà cambiare per sempre, costringendoli a crescere molto in fretta.



Se guardiamo ai principali ruoli nel comparto produttivo, 'The Walking Dead: World Beyond' si muove pienamente nel solco della saga: gli showrunner sono i veterani Scott M. Gimple e Matthew Negrete, con crediti sia nello show originale sia in 'Fear the Walking Dead'. Alla regia dei primi due episodi e dell'ultimo troviamo invece il norvegese Magnus Martens, anch'egli già cimentatosi con 'The Walking Dead' (degli altri episodi non sono noti i registi). Tutto nuovo invece il cast: Aliyah Royale (vista in 'The Red Line'), Alexa Mansour ('Unfriended: Dark Web'), Hal Cumpston ('Bilched'), Nicolas Cantu ('The Unicorn'), Nico Tortorella ('Younger'), Annet Mahendru ('The Americans') e Julia Ormond ('Vento di passioni).



Il trailer sottotitolato in italiano

Le recensioni e come guardare la serie TV

La critica ha scritto recensioni mediamente poco convinte: la ragione principale è che 'The Walking Dead: World Beyond' si muove all'interno di un universo narrativo che ormai è stato esplorato in lungo e in largo e all'interno del quale è difficile inserire elementi di novità. Chi ha apprezzato la serie TV l'ha fatto soprattutto per come ha saputo trovare spunti di originalità nonostante tutto, ma va da sé che i fan della saga potrebbero anticipare molti sviluppi narrativi e di conseguenza potrebbero restare insoddisfatti. Oppure no: c'è chi ama ritrovare i cliché che ama, è una questione molto personale.

In ogni caso, 'The Walking Dead: World Beyond' è una miniserie composta da due stagioni di dieci episodi l'una. Il primo episodio debutta su Amazon Prime Video il 5 ottobre, a distanza di un giorno dalla programmazione statunitense su AMC. I restanti episodi arriveranno con cadenza settimanale, fino al 7 dicembre. L'uscita della seconda stagione è invece ancora da comunicare ufficialmente.



