Chi è Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham, figlio di Victoria Adams (volto delle Spice Girls) e David Beckham, ha solamente 25 anni ma è già sposato con Nicola Peltz, conosciuta nel 2019, quando era appena ventenne. Scopriamo chi è la bella e giovane attrice che ha conquistato il cuore del primogenito della dinastia Beckham.

La carriera e la vita privata di Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham

Nicola Peltz è un'attrice americana diventata famosa soprattutto grazie ai ruoli di Bradley Martin nella serie drammatica “Bates Motel” (2013-2015) e di Tessa Yeager nel film “Transformers: Age of Extinction”, uscito nel 2014.

Nata il 9 gennaio 1995 nella contea di Westchester, a New York, Nicola è figlia dell'uomo d'affari miliardario ebreo americano Nelson Peltz e della modella Claudia Heffner. La sua è una famiglia numerosa poiché ha una sorella e ben 6 fratelli. Uno di loro è Brad Peltz, giocatore professionista di hockey, mentre Will Peltz è un attore, come la stessa Nicola. Inoltre ha anche due fratellastri nati dai precedenti matrimoni di suo padre. Il suo esordio cinematografico come attrice avviene nel 2006 nel film “Conciati per le feste”. Due anni dopo è stata scelta per il video ufficiale della canzone “7 Things” incisa da Miley Cyrus. Nel 2010 ha fatto parte del film “L'ultimo dominatore dell'aria”, diretto da M. Night Shyamalan. A spingere per l’assegnazione del ruolo, secondo quanto raccontato, sarebbe stato il padre di Nicola, anche produttore del medesimo film. La pellicola fu stroncata sia da parte del pubblico sia dalla critica. Nel 2013 arriva il ruolo che l’ha maggiormente fatta conoscere al pubblico, grazie alla serie "Bates Motel". Qui ha interpretato Bradley Martin, interessata al giovane Norman Bates. Ha abbandonato il cast principale al termine del secondo episodio della seconda stagione, ma è tornata come guest star negli ultimi tre episodi della terza stagione. Pochi mesi dopo ha interpretato il ruolo di Tessa Yeager nel quarto film della saga dei Transformers, “Transformers: Age of Extinction”, uscito nel 2014. Oltre ad essere attrice, Nicola Peltz è anche una rinomata modella. Nell'ottobre del 2015, ha sfilato sulla passerella per l'ultima sfilata di moda di Alexander Wang per Balenciaga durante l’agognata e seguitissima settimana della moda di Parigi. Dopo essere apparsa nel video ufficiale di “It’s you”, canzone di Zayn Malik, ex volto dei One Direction, è stata scelta per il personaggio di Chrissy Monroe nella serie tv drammatica, trasmessa in America sul canale Hulu, “When the Street Lights Go On”. Infine, nel 2020, ha vestito i panni del personaggio di Felicity nella commedia romantica “Holidate”. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’11 luglio 2020, Nicole Peltz ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Brooklyn Beckham. Circa due anni dopo, il 9 aprile 2022, i due si sono uniti in matrimonio a Palm Beach, in Florida, con una cerimonia ebraica. Sempre a ottobre di quell’anno hanno adottato un cane, raccontando la loro decisione via social e ottenendo il plauso da parte della PETA. Ha un tatuaggio, scritto allo stesso modo in lingua ebraica e in yiddish, che significa "prima la famiglia". Nicola Peltz, inoltre, ha una lunga e forte amicizia con la cantante Selena Gomez.