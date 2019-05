© Riproduzione riservata

Una tragica storia vera di ingiustizia razziale è alla base della miniserie TV di Netflix 'When They See Us', creata dalla candidata al premio Oscar Ava DuVernay ('Selma', '13th'): sarà pubblicata in streaming venerdì 31 maggio e dunque è arrivato il momento di capire cosa abbiamo di fronte e perché le recensioni della critica sono state entusiaste.Quello della sceneggiatrice, regista e produttrice Ava DuVernay è uno dei nomi più importanti del panorama cinematografico e televisivo statunitense: è famosa soprattutto per il film 'Selma - La strada per la libertà' (storia della campagna di Martin Luther King in favore del pieno diritto di voto per gli afroamericani) e per il documentario candidato all'Oscar '13th', che racconta il funzionamento del sistema carcerario statunitense e il persistere della discriminazione razziale.La stessa DuVernay ha creato, scritto, prodotto e diretto 'When They See Us', mettendo in campo la sua passione per i progetti di forte impegno civile e il suo talento nel raccontarli senza farsi travolgere dalla retorica. Due caratteristiche fondamentali, tenuto conto di cosa parla la miniserie TV.La storia è la trasposizione di un caso di cronaca che negli Stati Uniti è molto noto e il cui sviluppo viene dunque dato per acquisito dal trailer: tutto inizia nella primavera del 1989, quando cinque adolescenti di Harlem, New York City, sono accusati di un brutale stupro che non hanno commesso. Sono condannati comunque e trascorrono anni in prigione prima di essere dichiarati innocenti.La critica statunitense ha espresso mediamente un giudizio entusiasta, grazie soprattutto alla precisione del racconto e all'attenzione con la quale Ava DuVernay ha fatto emergere l'empatia umana nei confronti di coloro che vennero ingiustamente accusati di un crimine orribile.Qualche perplessità è stata espressa sulla lunghezza (quattro ore abbondanti), che secondo alcuni recensori ha portato a una certa ripetitività.'When They See Us' è composta da quattro episodi che Netflix giudica adatti ad abbonati che abbiano già compiuto i quattordici anni d'età: coloro che soddisfano questo requisito devono solamente attendere il 31 maggio, quando la miniserie TV sarà pubblicata all'interno del catalogo in streaming.Leggi anche: