Secondo un report di Page Six, poi ripreso dai tabloid di mezzo mondo, l'attore Kit Harington sarebbe entrato in rehab per affrontare problemi di stress, esaurimento nervoso e abuso di alcol. Colpa soprattutto della fine della serie TV 'Game of Thrones' ('Il Trono di Spade'), che lo spinge a guardare con preoccupazione il proprio futuro. La clinica in questione è la lussuosa Privé-Swiss, in Connecticut, una struttura perfettamente attrezzata e costosissima (circa 120mila dollari al mese).



KIT HARINGTON IN REHAB

Londinese classe 1986, Kit Harington è diventato un divo a livello mondiale interpretando il personaggio di Jon Snow nella serie TV 'Game of Thrones', che nel corso delle stagioni l'ha visto assumere un ruolo sempre più importante e, di conseguenza, caricarsi sulle spalle una responsabilità crescente.



A quanto pare tutto questo è stato un po' troppo e ora l'attore paga pegno: secondo quanto spifferato da Page Six, si starebbe sottoponendo a sedute di psicologia, meditazione e a tutta una serie di pratiche per "combattere lo stress e affrontare le emozioni negative". L'abuso di alcol di cui si parla non sembra essere troppo grave, anche se rientra anch'esso nelle cure in corso.



LA MOGLIE È AL SUO FIANCO

Fonti beninformate sostengono Kit Harington sia affiancato e sostenuto dalla moglie Rose Leslie, scozzese classe 1987 e conosciuta proprio sul set del 'Trono si Spade', dove interpretava l'indomita Ygritte (la prima donna amata da Jon Snow).



Il sostegno specializzato e la presenza della compagna sembrano avere sortito l'effetto sperato: coloro che vivono nei pressi di Privé-Swiss testimoniano di avere avvistato l'attore mentre era in libera uscita e di averlo trovato in forma e sereno.



Al di là delle impressioni di chi l'ha visto, è comunque un dettaglio importante che Kit Harington possa entrare e uscire liberamente dalla clinica: significa che medici e psicologi ritengono non sia un pericolo per se stesso (ad esempio andandosi a ubriacare). È una buona notizia per i fan e le fan che hanno imparato ad amarlo nel corso delle otto stagioni di 'Game of Thrones'.



