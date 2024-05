Madonna, concerto da record a Rio de Janeiro: 1,6 milioni di persone per la regina del pop

Rio de Janeiro, 6 maggio 2024 – Madonna conquista la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro con un concerto storico, un vero e proprio evento generazionale. Le autorità brasiliane hanno stimato la presenza di 1,6 milioni di persone, venute ad assistere all’esibizione della cantante statunitense.

L’evento, organizzato in occasione dei “primi” 40 anni di carriera, ha visto la regina del pop cantare tutti i suoi successi. "La storia della mia vita, la storia di una donna coraggiosa, un po' naif, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40 anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca", ha detto la cantante rivolgendosi al pubblico in visibilio.

La marea di fan al concerto

L’evento è stato aperto dalla performance del re della disco, il dj statunitense Diplo, e sul palco Madonna è stata accompagnata da diversi artisti famosi, dalla drag queen Pabllo Vittar, stella del pop brasiliano, alla cantante Anitta, che ha accompagnato Madonna durante il pezzo ‘Vogue’.

Molta danza e coreografie articolate in una performance energica della show-woman in cui non sono mancate provocazioni e trasgressioni grazie all'interazione sensuale con i ballerini, tra allusioni sessuali, scene erotiche e baci appassionati che hanno scatenato i fan.

La cantante ha anche omaggiato le vittime di Aids, tra cui i cantautori brasiliani Renato Russo e Cazuza. Un riferimento al 1989, quando Madonna decise di inserire un riferimento alla malattia, vista come un tabù, nel libretto dell’album ‘Like a Prayer’. Grande omaggio anche alla comunità Lgbtq+, condito da riferimenti e allegorie dissacranti verso la religione. Non sono mancate le performance più conosciute: da ‘Like a Prayer’ ad ‘Erotica’ e poi ‘Justify My Love’, ‘Hung Up’ e ‘Bad Girl’, ‘Human Nature’ e ‘Crazy for You’. Gran finale nel segno di Michael Jackson, con Madonna che ha eseguito un omaggio cantando ‘Billie Jean’, con all'interno una citazione a ‘Like a Virgin’, prima concludere il concerto con ‘Celebration’.

Il concerto è stato un grande spot per il turismo a Rio. La città' brasiliana ha contribuito pagando un quarto degli 11 milioni di euro di costi di produzione, a fronte degli oltre 50 milioni di indotto stimati per l'economia locale.