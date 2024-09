Chi è Francesca Inaudi, Adriana in Kostas

‘Kostas’ è una nuova fiction in onda su Raiuno, con la prima puntata trasmessa il 12 settembre scorso. Al centro della trama il personaggio di Kostas Charitos, capo della omicidi di Atene. L’uomo, dopo il ritrovamento di alcuni resti su una spiaggia, viene chiamato a indagare prima sulla morte di due albanesi e poi su quella della giornalista Ghianna Karaghiorghi. Il poliziotto è interpretato da Stefano Fresi e, accanto a lui, come co-protagonista, c’è Francesca Inaudi, nei panni di Adriana.

La carriera e la vita privata di Francesca Inaudi

Adriana, il ruolo interpretato da Francesca Inaudi nella serie tv, è bella, piena di energia e cuoca imbattibile ai fornelli. Dopo ogni discussione con Kostas decide di vendicarsi lasciandolo a digiuno mentre, ogni volta che vuole averlo dalla sua parte, gli cucina i ghemistà.

Da quando la donna si è trasferita a Patrasso, passa gran parte del suo tempo a fare la maglia e a guardare in tv reality show. Anche per lei si apre un quesito non indifferente: si sente davvero felice in quella condizione o, forse, è arrivato il momento di trovarsi un lavoro e conquistare la tanto desiderata indipendenza economica dal marito? Francesca Inaudi è nata l’8 dicembre 1977 a Siena. Dopo essersi diplomata al Piccolo Teatro di Milano, con la direzione di Giorgio Strehler e di Luca Ronconi, fa il suo esordio al cinema nel 2004 nel film “Dopo mezzanotte” per la regia di Davide Ferrario. L’anno seguente, invece, viene scelta nel ruolo di protagonista nella pellicola “L’uomo perfetto” di Luca Lucini. Recita ne “La bestia nel cuore”, opera di Cristina Comencini, e in “N (Io e Napoleone)” di Paolo Virzì. Anche la televisione è interessata a lei e ottiene il ruolo di Irene Valli in “Distretto di polizia”, serie tv in onda su Canale 5. Fa parte del progetto dalla sesta all’ottava stagione, diventando un elemento fisso del cast. A partire dal 2008 e fino al 2011, invece, il suo volto è nella fiction di successo di Rai 1 “Tutti pazzi per amore”, grazie al personaggio di Maya. Non abbandona il grande schermo, durante questo impegno, e riesce a recitare – nei ritagli di tempo – in ben 4 pellicole: “Io, Don Giovanni”, “Questione di cuore”, “Generazione 1000 euro” e “Il richiamo”. Max Pezzali e Francesco Renga la scelgono per i video ufficiali di due loro brani. Nel 2011 appare ne “Il mio secondo tempo”, dell’ex leader degli 883, mentre nel 2012 è nel video di “La tua bellezza” di Renga. Entrambi i pezzi vengono presentati in gara al 61º e 62º Festival di Sanremo. La ritroviamo anche in “Noi credevamo” di Mario Martone, presentato alla mostra del cinema di Venezia e vincitore del Nastro d'argento come film dell'anno e trionfatore con ben 7 David di Donatello, tra cui "Miglior film". Dopo le serie tv “Il cacciatore” e “Monterossi 2”, ritroviamo la Inaudi tra i protagonisti principali di Kostas. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Francesca è molto riservata e non parla della sua sfera sentimentale. Non si sa se oggi sia fidanzata o se sia single. In passato è solamente nota la relazione Andrea Gattinoni, attualmente il suo ex marito. Dopo 12 anni d’amore e le nozze, intorno al 2010 i due si sono lasciati.