Beauty routine, guida pratica ai tessuti più adatti

Non ci facciamo caso, eppure i tessuti che utilizziamo ogni giorno, nel nostro bagno o nella camera da letto, sono importanti per il nostro benessere e persino per rendere più efficaci i nostri rituali di bellezza e i risultati che vogliamo ottenere. La loro qualità, il modo in cui li trattiamo e li laviamo, così come l'uso che ne facciamo, sono elementi fondamentali per la salute e la cura della nostra pelle, con cui entrano in contatto diretto.

Spugne

Gli asciugamani, i teli e gli accappatoi devono garantire un’efficace asciugatura della pelle dopo la detersione, preparandola per i successivi trattamenti. Esistono diverse tipologie di spugne, come quella classica e quella a nido d’ape. L’importante è che siano realizzate in cotone 100% naturale. La microfibra, invece, anche se è leggera e pratica, è meno indicata per un uso quotidiano a contatto con la pelle.

In lavatrice

Per rimuovere batteri e residui di trucco e cosmetici da asciugamani, teli e accappatoi, occorre lavarli a una temperatura tra i 40° e i 60°C, impostando una centrifuga non superiore agli 800 giri. Farli asciugare all’aria aperta è ideale per evitare cattivi odori, ma si può utilizzare anche l’asciugatrice; in questo caso conviene scegliere un programma delicato per preservare la morbidezza del tessuto.

Lenzuola

Tra i tessuti più indicati per le lenzuola vi sono il percalle, il lino e il raso, che grazie alla loro traspirabilità, delicatezza e morbidezza al tatto, risultano perfetti per prendersi cura della pelle.

Il percalle è leggero e delicato, è traspirante e termoregolatore, ideale per ogni stagione. Il raso è elegante e pregiato, adatto anche per le pelli sensibili, anche se è meno traspirante rispetto ad altri tessuti. Il lino è un tessuto naturale particolarmente adatto per i mesi caldi: è fresco ed è capace di assorbire e rilasciare rapidamente l’umidità, asciugandosi in fretta.

Lavaggio e asciugatura

Il raso e il percalle vanno lavati a una temperatura massima di 40°C, con una centrifuga a 800 giri e detergenti delicati. Il consiglio, in questi casi, è usare un ammorbidente leggero. Le lenzuola realizzate in lino possono essere lavate a mano o in lavatrice, sempre a temperature moderate: 40°C per i colori e 60°C per il bianco, limitando l’utilizzo dell’ammorbidente. Se possibile, conviene farle asciugare all’aria

Federe

Le federe in seta, oltre a migliorare la qualità del sonno, offrono numerosi benefici non solo alla pelle, ma anche ai capelli. Grazie alla texture liscia, la seta riduce l'attrito, prevenendo l'effetto crespo e la rottura delle fibre capillari. Inoltre, la sua capacità di trattenere l'umidità aiuta a mantenere idratata l’epidermide, riducendo la formazione di rughe e irritazioni.

Per quanto riguarda la seta, conviene lavarla a mano, se possibile, usando una bacinella di acqua fredda o tiepida (mai calda) e sapone neutro come quello di Marsiglia. Se si vuole usare la lavatrice, bisogna usare un programma specifico per capi molto delicati, a basse temperature e senza centrifuga.