Chi è Denise Capezza, Moana Pozzi in ‘Diva Futura’

Tra i film presentati in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e tra quelli che hanno suscitato maggiore curiosità e acceso il dibattito, c’era anche ‘Diva futura’, dedicato alla compianta pornostar Moana Pozzi. La regia è di Giulia Louise Steigerwalt, che, per il ruolo da protagonista, ha scelto Denise Capezza.

Origini

Denise Capezza è nata a Napoli nel 1989 e ha studiato danza classica e contemporanea, diplomandosi dopo quindici anni di studi accademici. La sua carriera di attrice è iniziata sul palco del Teatro Elicantropo sotto la guida del maestro Carlo Cerciello, per poi proseguire a Roma e successivamente all'estero.

Debutto in Turchia

Una prima occasione lavorativa è arrivata con una serie turca, intitolata ‘Ucurum’, dove Denise ha interpretato Felicia Matei, una giovane moldava vittima di un traffico illecito di esseri umani. Per questo ruolo, Denise si è trasferita a Istanbul e ha imparato il turco in soli tre mesi. Dopo il successo delle due stagioni della serie, Capezza ha partecipato ad altri progetti girati e ambientati sempre in Turchia, tra cui ‘Inadina Yasamak’, ‘Dusler ve Umutlar’, ‘Askin Dili Yok’, ‘Darbe’ e ‘Hep Yek’. Per interpretare Canan, una ragazza sordomuta in una serie che tratta dei conflitti tra curdi e turchi, ha studiato anche il linguaggio dei segni turco e si è trasferita in Kurdistan, in una zona segnata da numerosi conflitti.

Successo in Italia

Dopo quattro anni all'estero, arricchita da importanti esperienze formative, Denise è tornata in Italia. Poco dopo, è stata scelta da Stefano Sollima per il ruolo di Marinella in ‘Gomorra - La serie’. Nel 2017, ha lavorato con Paolo Sorrentino nel corto noir ‘Killer in Red’ per Campari. Nel 2018 è stata uno dei protagonisti della commedia romantica ‘San Valentino Stories’. Nel 2019 ha recitato nella seconda stagione della serie Netflix ‘Baby’ nel ruolo di Natalia. Nel 2020, ha interpretato il ruolo della protagonista femminile nel film pulp ‘Cobra non è’, diretto da Mauro Russo. L'anno successivo ha interpretato Tea in 'Un mondo in più', presentato nella sezione ‘Alice nella città’ durante la Festa del Cinema di Roma.

Ultimi progetti

Dal 28 aprile 2022, Denise è apparsa nella serie TV ‘Bang Bang Baby’, nei panni di Giuseppina. Nel 2022 ha partecipato al film ‘Crimes of the Future’ di David Cronenberg, in concorso al Festival di Cannes, e ha recitato nella serie ‘Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso’, tratta dai romanzi di Diego De Silva. Nel 2023 entra nel cast di ‘Unwanted - Ostaggi del mare’, ispirata al libro ‘Bilal’ di Fabrizio Gatti, creata da Stefano Bises e diretta da Oliver Hirschbiegel.

Il 16 settembre 2023 Denise ha sposato il collega Michele Rosiello, conosciuto nel 2015.