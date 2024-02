Vincitore Sanremo 2024, chi sono i favoriti per i bookmaker. E chi ha conquistato i social

Roma, 10 febbraio 2024 - Il Festival di Sanremo 2024 sarà un testa a testa tra Geolier e Angelina Mango, questa è la scommessa dei bookmaker. Col successo di ieri sera, anche se contestato, il rapper napoletano è risalito nelle quotazioni, ma per ora non supera Angelina. Infatti secondo le quote di Snai e William Hill è la figlia di Giuseppe Mango ad essere leggermente favorita tra 2 e 2,10 rispetto a Geolier, che accorcia e insegue a 2,50 (ieri era a 3.75).

Angelina Mango

Crollo delle quotazioni per Annalisa che partendo dal 3,75 di inizio Festival, è precipitata al 7,50. Ma la coppia di testa ha ormai staccato tutti. Irama e Loredana Bertè, ieri a 10, finiscono rispettivamente a 15 e 20. Mentre Ghali sale pericolosamente a 25. In rimonta Mahmood, infatti la prospettiva di un suo terzo trionfo a Sanremo è migliorata da 33 a 17.

E si scommette già su chi raccoglierà l`eredità di Amadeus per il 75esimo Festival. La Snai punta su Alessandro Cattelan, quotato in lavagna a 3,50. Altra suggestiva ipotesi quotata dai bookie è il ritorno a Sanremo di Carlo Conti, quotato 5,50. Conti è stato direttore artistico dal 2015 al 2017. Meno credibile una quinta volta di Fabio Fazio, a 6,50, o una terza di Paolo Bonolis. In quota anche Maria de Filippi, già co-conduttrice ma mai direttrice artistica: 7,50. Dietro Maria, a 15 altre due presentatrici di Mediaset: Ilary Blasi e Barbara D`Urso.

Sui social in testa Angelina Mango

Sui social continua la scalata di Angelina Mango, partita da un 5° posto e arrivata ad essere protagonista dei social media grazie a 2,5 milioni di interazioni in totale e 212mila nuovi follower (Per un totale di 1,4 milioni), e un engagement medio salito al 60,05%. Questa la classifica di DeRev, che misura la forza delle community sui social media per stimarne l’impatto del televoto sulla gara. Al secondo posto c'è Annalisa che può contare su una community forte di 5,3 milioni di follower in totale al termine delle prime 4 serate (di cui 151mila guadagnati durante il Festival), e con 2,6 milioni di interazioni. Annalisa così dal quarto posto di partenza, ha guadagnato due posizioni superando Ghali che la precedeva. Il rapper napoletano è fermo al terzo posto dalla partenza, e grazie alle sue performance sul palco ha tenuto a distanza un mostro sacro come Fiorella Mannoia e il bravo Mahmood (che conta 2,3 milioni di interazioni durante il Festival).

Nella classifica di DeRev Geolier sembra predestinato: partito in coda, dal 28esimo posto, ha rimontato fino alla 15° posizione. Sui social paga dazio rispetto a big, ma è riuscito comunque ad essere il secondo per nuovi follower con 186.333, e per gli analisti di De Rav ci sono molti segnali di un forte gradimento del pubblico verso il rapper, bravo a comunicare e amato dai giovani.