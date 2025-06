Viaggio nei sapori locali. Tipicità protagoniste. Ce n’è per tutti i gusti!

di Lisa CiardiL’estate porta con sé decine di sagre, dedicate alle più diverse specialità. Ne abbiamo selezionate alcune per voi fra Toscana e Liguria. In provincia di Firenze, a Montespertoli, domani e domenica (21 e 22 giugno) prosegue la quarta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano organizzata dall’Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa. Gli stand gastronomici, nel parco Urbano in via Volterrana Nord, 46, aprono alle 19.30, domenica anche a pranzo dalle 12.

Street food e birra invece, fino al 22 giugno, a Galleno, frazione di Fucecchio (Fi), per ’Galleno a Tutta Birra!’, che abbina i piatti a musica e divertimento. Apertura degli stand alle 19.30 al campo sportivo in via della Colonna. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Castelfranco di Sotto.

In provincia di Pisa, domani e domenica 22 giugno, dalle 18, il borgo di Riparbella ospita ’Zonzellando’, manifestazione dedicata alla zonzellona, una grande focaccia fritta, farcita con vari ingredienti locali. Disponibili anche la zuppa alla Riparbellina e le zonzelline dolci. A Cerretti, frazione di Santa Maria a Monte (Pi), fino al 22 giugno (dalle ore 20) appuntamento invece con la ’Sagra della Trippa’, organizzata dall’associazione CerrettInsieme.

Passando alla provincia di Pistoia, a Cerbaia, frazione di Lamporecchio, fino al 22 giugno ecco ’Cerbaia in Festa’, con gastronomia locale e tanti piatti a base di ranocchi e anguille. La manifestazione è organizzata dal Circolo Arci Tamburini. Food truck e cibo di strada protagonisti, fino a domenica 22 giugno, in piazza della Repubblica a Terranuova Bracciolini (Ar) con ’Food Truck Festival’ (tutti i giorni dalle ore 18), ma anche a Monteroni d’Arbia (Si) con la terza edizione di ’Monteroni Mangiami Street Food’ in piazza della Resistenza (oggi dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24).

Fino al 24 giugno, ai giardini di Terrarossa di Licciana Nardi (Ms) appuntamento con la ’Sagra delle Focaccette di San Giovanni’, per gustare focaccette, sgabei e torte d’erbe, mentre, fra il 20 e il 22 giugno, al parco fiera comunale di Barbarasco a Tresana (Ms) sagra dedicata a ’Panigacci, polenta e capra’ e altre tipicità gastronomiche protagonisti della sagra organizzata.

E per chi pensa già al prossimo weekend, sabato 28 giugno si svolgerà la sagra delle trofie a Sori (Ge), organizzata dalla Pro Loco Sori con la collaborazione dello storico Pastificio Novella. Inizierà sempre sabato 28, per durare fino a domenica 27 luglio (dalle 19.30), la 30esima ’Sagra del fungo porcino con polenta’ a Massa Macinaia, a Capannori (Lu). La sagra si svolgerà ogni sabato e domenica e proporrà polenta fatta con farina di mais macinata, accompagnata dai porcini della Garfagnana. Fra le altre specialità, la zuppa alla frantoiana (solo il sabato) e le torte co’ becchi. L’evento serve a sostenere le attività della Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto.