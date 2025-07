Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al concerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok

Roma, 17 luglio 2025 – Galeotto il concerto dei Coldplay, ieri al Gillette Stadium di Boston, per una coppia non proprio sconosciuta ma che sicuramente avrebbe voluto restare tale… Si tratterebbe di Andy Byron, amministratore delegato dell'azienda tecnologica Astronomer, immortalato insieme a Kristin Cabot, responsabile del personale della stessa azienda. I due sono stati ripresi dalla fan cam dell’evento mentre stavano incollati l’uno all’altra, con le braccia intrecciate in atteggiamento di grande intimità.

Andy Byron abbracciato con una collega al concerto dei Coldplay, il video è diventato virale su TikTok

Grande l’imbarazzo della coppia quando si è resa conto che la loro immagine era proiettata sul maxi schermo dell’evento. A quel punto Byron e Cabot hanno cercato di sottrarsi all'occhio della telecamera provando a nascondersi in modo maldestro tra la folla. La donna si è voltata rapidamente di spalle e si è coperta il viso come per la vergogna, mentre l'uomo si è accovacciato dietro la ringhiera dello stadio come se fosse stato colto in flagrante a fare qualcosa che forse non avrebbe dovuto. La loro reazione ha sorpreso più delle riprese che li mostravano abbracciati, tanto da far intervenire anche il frontman della band britannica.

Alla vista di quella scena Chris Martin ha esclamato dal palco in tono scherzoso: “Oh, look at these two. Alright, come on. You’re okay. Oh, what? Either they’re having an affair, or they’re just very shy” (“O guardate questi due! Bene, dai. State bene. Oh, cosa? O hanno una relazione... o sono semplicemente molto timidi”).

Il video e le foto della coppia ‘sorpresa’ in un momento di tenerezza sono subito diventate virali su TikTok e X, con tanto di reazioni, commenti e ipotesi su una p resunta infedeltà dei due fan della band britannica. Il video della coppia, rimasta misteriosa per poche ore, ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni, con commenti e conversazioni sul web, tando che su X un curioso spettatore del concerto scrive: “Qualcuno ha un video di stasera della coppia che si nasconde dopo essere stata sorpresa sul maxischermo mentre ha una relazione ai Coldplay di Boston?”

Intanto il tour della band continua negli Stati Uniti con i prossimi concerti a Madison, Nashville e Miami, prima di tornare nel Regno Unito per una serie di eventi estivi ad agosto. Ma di certo, tra meme e discussioni sul web, il concerto di Boston resterà nella memoria della band e dei 65mila spettatori del Gillette Stadium.