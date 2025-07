La vita al confine: Laura Buffoni racconta la periferia che segna il destino

Roma, nell’anno del Giubileo, si è tirata a lucido: accoglie turisti, si mostra al meglio, riqualifica le proprie periferie. Ma tutto questo non basta. Ci sono luoghi che non sono quartieri, ma sentenze. Palazzoni tutti uguali costruiti in fretta, con la volontà (o forse ancora peggio, con la negligenza) di isolare, concentrare, segregare tossicodipendenti, criminali, disoccupati, famiglie sbriciolate dalla povertà e dall’abbandono. In questi luoghi i sogni finiscono contro i muri incrostati e i bambini sopravvivono senza alternative, senza modelli. Questo succede a Roma, in tutta Italia e nel mondo: intere generazioni nate in luoghi che non hanno futuro. Chi ce la fa porta su di sé una cicatrice che spesso ricomincia a bruciare.

È in questo scenario che si modella Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins) di Laura Buffoni, ospite del nostro vodcast Il Piacere della Lettura. Laura Buffoni è una film producer che lavora con le immagini; e proprio con immagini riprese dalla sua memoria ha scritto il suo romanzo d’esordio: “Più che il fallimento – spiega – ho scritto dell’angoscia di non essere all’altezza”.

Ed è così che Laura decide di ritornare nella giungla, portandoci con lei a Laurentino 38, periferia sud di Roma, un quartiere-ghetto, costruito per mettere insieme i reietti della società. Potrebbe sembrare un errore urbanistico, ma forse, in realtà, è un vero e proprio disegno politico, dice. E lei, cresciuta per i primi sei anni nel quartiere della Roma bene di Corso Francia, si trova scaraventata in quello che noi chiameremmo il Bronx. Un microcosmo ostile in cui Laura, pur leggendo molto ed usando i congiuntivi, prova a mimetizzarsi, senza successo.

“I bambini di dieci anni giravano con le pistole”, racconta. “C’era una persona in sedia a rotelle che non riusciva a pagare il pizzo della corrente abusiva e un mio compagno di classe gli ha sfregiato la faccia con una candela”. Laura squarcia un velo di silenzio e svela una violenza sistemica. Racconta cosa significa cercare amore negli sconosciuti quando nessuno te l’ha insegnato.

Eppure, mai nel suo libro si sente il benché minimo vittimismo. Anche se non è mai stata nemmeno l’eroina. “A un certo punto la maschera cade, e diventi il diverso”. Poi arriva quell’episodio che le cambia la vita. Viene accerchiata. Le impongono di baciare la svastica. Lei si rifiuta. E la punizione è feroce: pestata con gli anfibi, il volto sfigurato. Il naso spaccato, i denti, la faccia. Finisce in ospedale. La denuncia scatta d’ufficio, i colpevoli li conosceva tutti. E quando arrivano gli avvisi di garanzia, le minacce peggiorano.

Non è solo un racconto di violenza. È la dissezione di un meccanismo. “In certi quartieri non hai scampo se non hai un’ancora”, dice. Un libro, una madre, un insegnante, qualcuno che ti indichi un altrove. Ma alla domanda se abbia perdonato, risponde: “Il perdono forse è un atto finale. Io ho capito. E capire è già moltissimo.”

Eppure, nel suo racconto non c’è soltanto dolore. Ci sono leggerezza, ironia, e tanti momenti buffi. Ci sono l’amore per i libri, i compagni e i nemici immaginari, le parole che salvano. “Scrivere è stato anche un modo per dire a mia figlia: non avere paura. Di nessuno. Nemmeno di te stessa”.

Ed ecco il giorno in cui ha detto tutto a sua figlia, a ognuno di noi, alla Laura bambina che chiude gli occhi per una carezza. Un racconto poggiato sul comodino della vita, per non dimenticare mai chi siamo stati e chi siamo diventati.