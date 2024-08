Tim Burton e Monica Bellucci. "Ritrovo la gioia del cinema". "Un film per noi donne"

Venezia, 28 agosto 2024 – È sbarcato al Lido mano nella mano con Monica Bellucci, sua compagna da più di un anno. E insieme a lei, ha salutato il pubblico della Sala Grande, ieri sera, alla prima mondiale del suo film Beetlejuice Beetlejuice , che ha aperto fuori concorso la Mostra del cinema di Venezia. Tim Burton, il regista più visionario, l’autore di Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere. E Monica Bellucci, l’attrice più iconica, la sola star italiana davvero famosa all’estero, in Francia come a Hollywood. Stella di glamour assoluto, ma capace di dedicarsi con passione a progetti d’autore, di farsi travolgere dal cinema di Emir Kusturica – nel 2016 fu a Venezia con On the Milky Road – o, appunto, da quello gotico, espressionista di Tim Burton.

Tim Burton e Monica Bellucci mano nella mano a Venezia (Ansa)

Appartiene a loro, il primo red carpet di Venezia. A loro, e agli altri protagonisti del film: Michael Keaton, travolgente, ironico, sarcastico nel ruolo di Beetlejuice, Winona Ryder, Willem Dafoe, Catherine O’ Hara, Justin Theroux e soprattutto Jenna Ortega, 22 anni, diventata icona pop da quando ha interpretato Mercoledì Addams nella serie Netflix Mercoledì , diretta proprio da Tim Burton. Ci sono adolescenti che sono abbivaccati fin dalla notte precedente, con "JENNA" scritto sul braccio, ad aspettare davanti al red carpet. Per strappare un selfie, dopo ore e ore di attesa sotto il sole. Se il cinema non muore, è anche grazie a loro.

Monica Bellucci

Ed è anche grazie a Tim Burton. Che riscopre le ragioni del cuore, che la ragione non conosce: "Non ho fatto questo sequel per i soldi, ma per motivi molto personali. Mi ero un po’ perso, qualche tempo fa. Questo film mi ha restituito la gioia del fare cinema. Mi ha fatto capire che devo amare quello che faccio, per farlo bene. Se farò un terzo capitolo? Ci ho messo trentacinque anni per fare il secondo, con questo ritmo farei il terzo a 105 anni. Non è detto che non ci riesca".

Era il 1988, quando Tim Burton realizzava Beetlejuice, il primo. Era un giovane regista talentuoso e quasi sconosciuto. Oggi è un genio riconosciuto, l’aggettivo "burtoniano" lo usano tutti, moneta comune della critica. Lui però assicura di avere fatto questo film con lo stesso spirito del primo: "Ho usato anche lo stesso numero di giorni di riprese, e non ho usato effetti speciali computerizzati".

Monica Bellucci

Beetlejuice Beetlejuice riassume la poetica gotica di Tim Burton: ci sono corpi che si smembrano e altri che si ricompongono, corpi privi di testa, denti marci, ghigni satanici, sangue, liquidi corporali marcescenti, e continui scambi di consegne fra mondo dei vivi e mondo dei morti. Ci sono treni che vanno dritti nell’aldilà, e gente che balla balli anni ’70 sulla banchina, ragazzi che seduti in cima a un albero leggono Dostoevskij.

E Monica Bellucci che appare nel film letteralmente a pezzi: ricomporrà le parti del proprio corpo con pazienza, cucendosi addosso moncherini e arti con una sparapunti metallici. "Mi sono sentita come un mimo coperta di cicatrici", dice Monica a proposito di quella scena. "È stata una scena bellissima e impegnativa, per la quale ho dovuto imparare una vera e propria coreografia. Ma questo film è importante perché parla di donne, tre generazioni di donne: donne che si amano, si sostengono, litigano, ma si vogliono bene. C’è molto amore in questo film".

Molto amore, e una porta aperta all’improvvisazione. "A volte compravamo una bambola in un negozio di giocattoli, la trasformavamo e la usavamo per il film", dice Tim Burton. E Michael Keaton: "Un giorno ho detto a Tim: potrei estrarre un dente da un cadavere e mettermelo in bocca, che ne pensi? E lui: sì, dai, facciamolo! In un film tradizionale non sarebbe stato possibile".

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros.