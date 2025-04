Chi c’è nel cast di Harry Potter (la serie). Ufficiale: John Lithgow è Albus Silente

Londra, 14 aprile 2025 – Gli appassionati non sono ancora sazi ma almeno un fetta della curiosità per la nuova serie tv HBO Harry Potter è soddisfatta. La casa di produzione ha infatti svelato il cast dei personaggi adulti, confermando molti dei rumor circolati di recente. A cominciare da John Lithgow: il Cardinale Tremblay di Conclave e Winston Churchill in The Crown, sarà Albus Silente, il saggio e rispettato preside della scuola per piccoli maghi Hogwart. Il vincitore di sei Emmy, due Tony Award sarà affiancato da Janet McTeer che interpreterà la vicepreside e professoressa di Trasfigurazione Minerva McGranitt, ruolo che nel film era dell’indimenticabile Maggie Smith.

I panni di Severus Piton saranno vestiti da Paapa Essiedu (l’attore di Black Mirror). Per il ruolo di Rubeus Hagrid è stato scelto Nick Frost. Luke Thallon sarà invece Quirinus Raptor, il timido professore di Difesa contro le Arti Oscure, mentre Paul Whitehouse (Harry & Paul) sarà Argus Gazza, il custode.

Il cast dei bambini

Nessuna novità sul fronte dei piccoli attori mentre i casting vanno avanti. Chi interpreterà i giovani protagonisti in questo adattamento della grande saga di J.K Rowling (sette stagioni, una per ognuno dei sette romanzi)? La produzione sta setacciano i candidati dai 9 agli 11 anni alla ricerca di nuovi talenti alla ricerca dei volti di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, all’altezza di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, protagonisti della trasposizione cinematografica.

L’uscita

Il set aprirà nel 2025 mentre il debutto è previsto tra il 2026 e il 2027 in streaming su Max, piattaforma che aprirà anche in Italia. L’attesa è lunga, intanto accontentiamoci delle ultime rivelazioni. “Siamo felici di annunciare la presenza nel cast di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse nel ruolo di Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza – hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttore esecutivo, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo –. Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l'ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi”.