Paapa Essiedu: chi è l’attore che interpreterà Severus Piton nella serie di Harry Potter

Il suo nome è uno dei più discussi degli ultimi giorni: Paapa Essiedu è stato annunciato nel cast della nuova serie tv di Harry Potter, produzione attesissima targata HBO Max. L’attore londinese sarà chiamato a interpretare un personaggio iconico, Severus Piton, ruolo che nella saga cinematografica fu affidato all’indimenticabile Alan Rickman. Una scelta coraggiosa, che ha acceso il dibattito sui social tra nostalgici e nuovi spettatori.

Chi è Paapa Essiedu

Nato a Londra l’11 giugno 1990 da madre ghanese, è cresciuto a Walthamstow, nell’East End della capitale britannica. Il padre è morto quando l’attore aveva 14 anni, evento che ha segnato profondamente la sua adolescenza. È stata la madre, infermiera originaria del Ghana, a sostenerlo nel suo percorso creativo.

Dopo gli studi alla Guildhall School of Music and Drama (una delle accademie più prestigiose del Regno Unito, dove si è diplomato nel 2012 insieme all'amica e collega Letitia Wright), ha intrapreso un cammino teatrale d’eccellenza. Il suo debutto professionale risale proprio al 2012, con “Le allegre comari di Windsor”, nel ruolo di Fenton. Pochi anni dopo ha interpretato il ruolo di Amleto per la Royal Shakespeare Company in una produzione acclamata dalla critica. Per questa performance ha ricevuto l’Ian Charleson Award, riconoscimento assegnato ai migliori interpreti shakespeariani under 30.

Dal teatro alla tv: l’esplosione con “I May Destroy You”

Paapa Essiedu si è fatto conoscere a livello internazionale con la sua interpretazione di Kwame nella serie “I May Destroy You – Trauma e rinascita”, creata e interpretata da Michaela Coel. Il suo ruolo, forte e intenso, gli ha fatto ottenere una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista e una candidatura ai BAFTA, consolidando il suo nome tra i più promettenti della scena britannica.

Tra le altre produzioni televisive e cinematografiche in cui ha recitato ci sono “The Lazarus Project”, “Gangs of London”, “Men” di Alex Garland, “The Capture” e “The Miniaturist”. La sua presenza scenica e il suo modo di lavorare sui personaggi – profondamente introspettivo – lo rendono un interprete molto apprezzato anche da registi e colleghi.

Un attore impegnato e visionario

Oltre alla carriera, Paapa Essiedu è noto per il suo impegno culturale. In un’intervista ha dichiarato di voler contribuire a “un’industria più equa, con ruoli pensati anche per chi è stato tradizionalmente escluso dalle grandi narrazioni”.

Non si definisce solo attore, ma narratore: affezionato al linguaggio teatrale, considera il palcoscenico come una forma di attivismo e trasformazione sociale.

Il futuro nei panni di Severus Piton

La sfida di interpretare Piton nella serie di Harry Potter rappresenta per Essiedu un momento di svolta. L’eredità del personaggio è potente, ma l’attore ha dimostrato di sapersi confrontare con ruoli complessi, portando in scena profondità e sfumature.

Sarà interessante vedere come affronterà un’icona così amata, inserendola in un contesto nuovo, in grado di parlare anche alle generazioni più giovani.