Vacanze in Italia per le star di Hollywood: ecco chi aspettarsi nelle città d’arte

Roma, 16 giugno 2023 – Le star di Hollywood in vacanza in Italia, tutti in fila per ammirare l’arte di ‘casa nostra’. E la lista è lunga. Dalla ‘prima volta’ di Leonardo Di Caprio agli Uffizi – che oggi è entrato in incognita per ammirare le sue passioni: i capolavori di Da Vinci (al quale deve il nome) e Artemisia Gentileschi – all’atletico e meno discreto Jared Leto, reduce da una rocambolesca arrampicata a mani nude sul Castello Sforzesco di Milano. E ancora: la passione per la Capitale di Russel Crowe (che ultimamente ha infuocato il derby dichiarandosi tifoso della Lazio), atteso a Cinecittà il 25 giugno per un concerto, e il romantico bacio di Sean Penn alla fidanzata Olga Korotyayeva sullo sfondo della Città Eterna. Mentre Tom Cruise (last, but not the least) è atteso per domani, sabato 17 giugno, a Roma per la premier mondiale di ‘Mission: Impossible 7’. Ecco chi potremmo incontrare a sorpresa per le strade d’Italia.

Di Caprio e Maguire agli Uffizi di Firenze

Pomeriggio incredibile agli Uffizi di Firenze, dove Leonardo Di Caprio si è mescolato tra i turisti cercando di passare inosservato. Ma ovviamente così non è stato. Cappellino da baseball calato sulle 23, l’attore è entrato in incognito per immergersi tra i capolavori del museo più famoso d’Italia. D’altronde per lui l’arte è un amore di lunga data, da quando era ancora nella pancia della mamma: narra la leggenda che i suoi genitori decisero di chiamarlo Leonardo perché il futuro nascituro diede un calcio mentre la madre incinta stava osservando un dipinto di Da Vinci proprio alla Galleria degli Uffizi di Firenze. E quindi la frase detta oggi a chi l’ha riconosciuto – “È la mia prima volta, questo posto è davvero fantastico” – non è del tutto veritiera. La star hollywoodiana ha pagato il biglietto ed è entrato con la famiglia e le guardie del corpo nel museo simbolo di Firenze, dove è rimasto in ammirazione delle opere per più di tre ore. Con lui, a sorpresa, anche l’amico Tobey Maguire, l’attore che ha dato il volto a Spiderman.

‘Mission: Impossible 7’ in anteprima mondiale a Roma

Da giorni in città circola una voce che potrebbe trasformare il red carpet capitolino in un set hollywoodiano. Tom Cruise dovrebbe arrivare a Roma a bordo di una vecchia 500 gialla – l’auto che insieme alla Bmw M5 è protagonista di ‘Mission: Impossible 7’ – per la serata di gala all'Auditorium Conciliazione. L’attore atterrerà domani, sabato 17 giugno, allo scalo internazionale di Fiumicino insieme ai colleghi del cast per presentare in anteprima mondiale il suo ultimo ‘Mission: Impossible’ ovvero ‘Dead Reckoning Parte Uno’. La pellicola, che è stata in parte girata tra i monumenti capitolini, uscirà nelle sale solo il 12 luglio 2023, ma lunedì 19 giugno verrà presentato per la prima volta proprio a Roma, nell'ambito del ciclo ‘Aspettando Alice - Premiere and Talks’.

Russel Crowe: “Tifo Lazio”

Russel Crowe sta per tornare a Roma, la sua vera passione. Il Gladiatore – che lo scorso ottobre è stato investito del titolo di Ambasciatore di Roma nel Mondo direttamente dal sindaco Gualtieri – è atteso a giorni nella Capitale per il pre festival ‘Alice nella Città’, che il 25 giugno lo vedrà esibirsi in concerto con la sua band, gli Indoor Garden Party. L’evento si terrà negli Studi Cinematografici di Cinecittà, sullo sfondo della scenografia del Teatro Romano. Sarà anche l’occasione per sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030. Ma Russel, noto per il suo amore per Roma, si è lasciato scappare un commento poco gradito ai tifosi romanisti: a quando pare la sua fede calcistica è tutta per la Lazio. Lo vedremo in giro per Roma indossando la maglia biancoceleste?

Sean Penn: il bacio romano

I paparazzi hanno sorpreso Sean Penn per le strade di Roma, immortalando il bacio a stampo alla nuova fidanzata Olga Korotyayeva. Ormai dimenticate le pene d’amore per la separazione dalla sua terza moglie, Leila George, l’attore 62enne è apparso innamorato nell’ultima vacanza in Italia. Gli scatti romani risalgono a pochi giorni fa, quando il bel tenebroso è stato avvistato mano nella mano con la mora 43enne, vista nel thriller francese ‘Déflagrations’ di Vanya Peirani-Vignes (2021) e in qualche serie tv.

Jared Leto: free climbing a Milano

Il famoso attore americano Jaret Leto – premio Oscar come miglior attore per ‘Dallas Buyers Club’ (2014) – mercoledì ha lasciato i milanesi senza fiato. Atletico e in forma a dispetto dell’età anagrafica, il 51enne è stato filmato mentre si arrampicava a mani nude sulla parete del Castello Sforzesco di Milano, saltando tra le pietre della parete senza corda e imbracatura. Centinaia le reazioni innescate dal video, subito diventato virale sui social. L’attore, che è un grande appassionato di arrampicata, solo la settimana scorsa è stato immortalato da un turista mentre faceva free climbing lungo la facciata del suo hotel a Berlino.