Harrison Ford in Sicilia: l’ultimo film su Indiana Jones, ecco perché

Roma, 24 giugno 2023 – Harrison Ford in Sicilia spiega come finirà la saga di Indiana Jones.

“E’ l’ultima volta che vedremo Indiana Jones e credo che se ne andrà nella maniera giusta”. Con queste parole durante un incontro stampa alla vigilia della proiezione al Taormina Film Fest del quinto e ultimo film sull’archeologo più famoso del cinema, ‘Indiana Jones e il Quadrante del destino’, l’attore ha spiegato la scelta di chiudere la saga in maniera indolore ma netta.

L’ultimo film di Indiana Jones

“Con Steven Spielberg o George Lucas abbiamo sempre voluto fare film buoni come quelli fatti in precedenza o anche migliori - dichiara Ford, 80 anni, presente a Taormina con i colleghi Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen - abbiamo sempre avuto l’ambizione di portare aspetti nuovi del personaggio e correlarli alla storia. Negli altri quattro film di Indiana Jones abbiamo sempre aggiunto qualcosa. Per esempio abbiamo introdotto il personaggio di mio padre, interpretato da Sean Connery. Ora introduciamo il mio pensionamento”.

“E la storia porta i cinque film a una bella conclusione. Un quasi finale - aggiunge - non un finale che ti lascia appeso come quelli che si facevano negli anni ‘50, che lasciavano intendere che ci sarebbe stato un seguito. Abbiamo pensato che questo fosse il modo giusto per porre fine alla saga di Indiana Jones”, conclude.

Perché Indiana Jones piace a tutti

“Indiana Jones è sempre amato a causa di Spielberg e Lucas: il film è stato concepito per intrattenere e divertire il pubblico: un film emozionante sulla storia di rapporti umani: noi raccontiamo storie, siamo story-teller. Si tratta di seguire un copione e le persone amano i personaggi perché amano i film ma senza una storia non si ha un personaggio. Se la storia è forte, lo è il personaggio. Siamo in mano a geni cinematografici”. Così Ford parlando del ‘segreto’ del personaggio che porta per la quinta volta sullo schermo nel film in uscita il prossimo 28 giugno.

“Io interpreto un archeologo, non un eroe - racconta ancora - e non c’è un modo convincente per interpretare un eroe. Se indossi un mantello o una tutina puoi essere un supereroe, ma se parliamo di una persona comune che si comporta in modo straordinario in circostanze insolite, non c’è un modo particolare per interpretarlo”, aggiunge. “Ho sempre voluto che il pubblico sentisse le paure e il trionfo del mio personaggio - spiega ancora Ford - volevo che fosse coerente. Non sono interessato agli aspetti cinetici di per sé. Indiana Jones quando era giovane si comportava in un certo modo, mentre adesso che è al tramonto della sua vita si comporta in modo diverso”, ha concluso la star.