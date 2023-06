Nuovo amore per Leonardo DiCaprio? Chi è Meghan Roche

Roma, 16 giugno 2023 – Dopo gli applausi a Cannes, dove ha partecipato per il film ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, 48 anni, si è concesso alcuni giorni in yacht tra Sardegna e Ibiza. Il divo americano – che nell’agosto 2022, dopo più di quattro anni, si è lasciato con l’attrice e modella Camila Morrone, 25 – è stato avvistato da poco con una presunta nuova fiamma, la top model ventiduenne Meghan Roche.

La smentita

Tuttavia alcune fonti anonime, parlando con la testata ‘Page Six’, avrebbero smentito la notizia riguardo una relazione tra i due. Infatti la persona ben informata ha spiegato che Roche sta uscendo con Badius. La modella e il cantante starebbero insieme da oltre un anno, sarebbero innamorati ed entrambi erano in vacanza sulla stessa aspirante cantante. Dunque tra il protagonista di ‘Titanic’ e ‘Shutter Island’ e Meghan ci sarebbe solo un’amicizia, la stessa che lega DiCaprio al musicista.

L’avvistamento con Neelam Gill

Pochi giorni prima della gita in barca con Badius e Roche, DiCaprio sarebbe stato avvistato a Londra con la modella britannica Neelam Gill, 28 anni. I due avrebbero anche trascorso del tempo insieme a Cannes, in Francia, dove sono stati visti mentre lasciavano un hotel di lusso come il Martinez. Un’altra fonte ha rimarcato però che tra i due non ci sarebbe una frequentazione assidua e lei sarebbe “una delle amiche” del divo. Si vedrà: come si suol dire, se son rose fioriranno…

Meghan Roche

Meghan Roche, che ha 26 anni in meno di DiCaprio, è americana. È originaria della Pennsylvania, ma attualmente farebbe base a New York. Il flirt con l’attore le è stato attribuito non solo per la vacanza condivisa, ma anche perché fisicamente Meghan, occhi chiari e capelli lunghi castani, rientrerebbe alla perfezione nella tipologia di donne che sono sempre piaciute all’interprete, come Gisele Bündchen, 42, e Bar Refaeli, 38.

Debutto precoce

Ma torniamo a Meghan. In base alle notizie trapelate finora, la modella aveva appena 13 anni quando è stata notata dal proprietario di un centro di bellezza e benessere che l’ha incoraggiata a sostenere un provino. A soli 15 anni la Roche ha debuttato nella moda: ha firmato il suo primo contratto con Women Management e ha preso parte a una campagna del marchio Givenchy nel 2017.

L’amicizia con Gigi Hadid

A proposito di amicizie illustri, la stessa fonte ha detto a ‘Page Six’ che ha rivelato che Roche è molto amica delle sorelle e top model Bella, 26, e Gigi Hadid, 28. Gigi è anche una delle ex più famose di DiCaprio. Tra loro non avrebbe funzionato e non sarebbe mai “diventata seria” – come qualcuno, rimasto anonimo, ha commentato in precedenza sempre a ‘Page Six’ – perché non riuscivano a conciliare i rispettivi impegni e stili di vita. I due, però, come scrive ‘People’, continuerebbero a vedersi saltuariamente quando le reciproche agende lo permettono.