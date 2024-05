Enrico Mentana e La7: tensioni dopo la lite con Lilli Gruber. Possibile separazione in vista.

Tira aria di separazione fra Enrico Mentana e La7 dopo la lite con Lilli Gruber, che lunedì si era lamentata per lo sforamento dei tempi del tg: "Buonasera e benvenuti alle 20.46 non alle otto e mezza e a Otto e mezzo". Ieri Mentana, irritatissimo, è stato esplicito: "Come ogni lunedì eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole offensive nei confronti del sottoscritto". Se l’azienda continuerà nel suo "mutismo" sul caso, ha detto il giornalista, "trarrò le conclusioni".