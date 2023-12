Vacanze di Natale, il film cult del 1983 arriva su Paramount+

Sono passati 40 anni esatti dall’uscita nei cinema di ‘Vacanze di Natale’. Era il 23 dicembre 1983 quando il film fu distribuito, ottenendo un immediato riscontro da parte del pubblico, con incassi finali più che soddisfacenti. La pellicola fu il capostipite di una serie di commedie italiane ambientate proprio nel periodo delle feste e soprannominate poi “cinepanettoni”. Protagonisti e simboli assoluti di quella lunga era furono Christian De Sica e Massimo Boldi. E il film, con protagonista proprio De Sica, arriva su Paramount+ in occasione dei 40 anni da quel lontano 1983…

Vacanze di Natale, trama e curiosità del film cult

Vacanze di Natale fu pensato come un’ideale “seguito” di quel gioiellino di “Sapore di mare”. Dalle spiagge alla montagne per un racconto corale di storie tutte italiane, tra equivoci, battute e amori complicati. Appuntamento a Cortina d’Ampezzo per alcune famiglie, impegnate a festeggiare le feste natalizie. Ci sono i Covelli, marito avvocato e moglie snob, insieme ai loro tre figli. Uno di loro arriva da New York con la bellissima fidanzata, l’altra figlia è scorbutica e scostante mentre il terzo rampollo, Luca, pensa più al calcio che alla sua ragazza, Serenella. Poi c’è Billo, squattrinato playboy che suona il piano bar e rivede la sua ex fiamma, Ivana, ora moglie annoiata e stanca di un marito arricchito. Il cast di ‘Vacanze di Natale’ vede protagonisti Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Karina Huff, Riccardo Garrone e Guido Nicheli. Il film fu girato in sole tre settimane, nell’autunno del 1983 quasi interamente presso il comprensorio sciistico di Faloria a Cortina d'Ampezzo. Al box office, Vacanze di Natale ha incassato 2.939.774.000 lire classificandosi al nono posto tra i film di maggior successo della stagione cinematografica italiana 1983-1984. Fu un successo assoluto che fu ispirazione e diede vita, poco tempo dopo, ad una vera e propria tradizione, durata per anni. In Vacanze di Natale venivano ripresi i luoghi comuni degli italiani, anche nel periodo storico nel quale era ambientato. Anche la critica apprezzò l’intenzione (riuscita) di divertire e ironizzare sul benessere percepito crescente per il nostro Paese, negli anni Ottanta, con nuove classi sociali e nuovi ricchi, accanto a piccolo borghesi o proletari speranzosi di riuscire, ancora loro, crearsi una posizione sociale di rilievo. Come in ‘Sapore di mare’, anche in questo film hanno avuto un ruolo molto importante le musiche e la colonna sonora scelta. Si passa da brani internazionali di successo come ‘Moonlight Shadow’ a pezzi tutti italiani di grande fama (come ‘Nell’aria’ di Marcella Bella o ‘Ancora’ di Eduardo De Crescenzo). Nonostante l’exploit della pellicola al botteghino e le canzoni diventate colonna portante del film, non venne mai rilasciata una vera e propria soundtrack ufficiale di ‘Vacanze di Natale’. Ma ancora oggi, a distanza di 40 anni, musiche e scene del film restano un grande classico che non invecchia mai e porta con sé ricordi impossibili da abbandonare per chi è vissuto in quegli anni. Quando uscì nei cinema, i fratelli Vanzina pensarono idealmente al loro film cult “Sapore di mare”, spostando le ambientazioni ma mantenendo il concept vincente. All’incirca in quello stesso periodo, nelle sale cinematografiche venne distribuito anche “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, diretto però da Bruno Cortini. Al botteghino incassò un miliardo e mezzo circa, perdendo quindi il confronto con ‘Vacanze di natale’ ma, soprattutto, il paragone con il primo capitolo fu impietoso. Sapore di mare, infatti, incassò 10 miliardi. Tirate voi le somme… Per vedere il secondo cinepanettone ufficiale dovette aspettare alcuni anni. Vacanze di Natale '90, diretto questa volta da Enrico Oldoini, presentò, sullo schermo, una nuova coppia di comici, Christian De Sica e Massimo Boldi. Possiamo dirlo: il resto è storia.