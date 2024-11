Unghie argento, la nail art dell’inverno 2025 è futurista con richiami al vintage

La fine dell’autunno 2024, in vista del prossimo anno, ha portato in scena la tendenza delle unghie argento, sfoggiata da Selena Gomez durante l'Academy Museum Gala. Ma silver nails scintillanti di grande impatto sono state mostrate anche da Dua Lipa e Megan Fox, estimatrici di questa manicure metallizzata, sofisticata e dal fascino rock.

Gli smalti giusti

A seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze, gli smalti per ottenere un mix di allure vintage anni ’60 ed effetto futurista spaziano dall’argento classico a toni più innovativi come l'argento-azzurro e l'argento-verde. Per la maggior parte, questi prodotti hanno sfumature perlescenti e sono impreziositi da riflessi metallici che catturano la luce. Le finiture cromate permettono di personalizzare la manicure, creando effetti diversi a seconda del proprio stile. Per chi desidera un look specchiato, basterà applicare uno smalto argentato su una base coat, aggiungere una polvere cromatica silver e sigillare il tutto con un top coat. Chi preferisce un effetto più minimalista può optare per una base grigio chiaro arricchita da micro glitter, per un risultato luminoso, ma raffinato. La nail artist delle star, Brittney Boyce, ha suggerito anche varianti più creative, come la French manicure con punte cromate o l’effetto 3D. Una versione audace e grintosa è quella della flame manicure, con piccole fiamme disegnate sulle punte delle unghie.

Consigli

La forma delle unghie che meglio si abbina allo smalto argento scintillante dipende dalle preferenze personali, ma ci sono alcune opzioni che valorizzano al meglio questa manicure. Per esempio, le unghie a mandorla, eleganti e affusolate, si sposano perfettamente con i glitter e la brillantezza della nail art argentata. Quest’ultima, però, può essere valorizzata anche dalle coffin nails, con la forma che ricorda una scatola o un coperchio, con i lati dritti e la punta leggermente arrotondata, così come dalla classica e sobria forma ovale. Se invece si vuole ottenere un effetto più moderno e audace possono essere realizzate unghie squadrate e da quelle a stiletto. Per quanto riguarda l’abbigliamento, se le cosmic silver nails sono abbinate a un outfit total black, il look risulta elegante e raffinato, mentre con vestiti e capi blu l’immagine è più contemporanea. Gli smalti argentati, in particolare quelli con glitter, possono risultare più difficili da stendere in modo uniforme se sono troppo spessi e pastosi. Conviene applicare due o tre strati sottili per evitare sbavature e mantenere un aspetto liscio e uniforme.