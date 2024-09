Un premio ai dipendenti: "Orgogliosi del nostro team"

Unicomm ha deciso di riconoscere un premio speciale, una tantum, a ciascun collaboratore sotto forma di ’gift card’ nominativa, del valore di 750 euro utilizzabile

entro i prossimi 12 mesi.

"Grazie all’impegno, alla dedizione e al lavoro eccezionale di tutti i nostri collaboratori – informano da Gruppo – il 2023 è stato un anno di straordinari successi per il nostro Gruppo, gli obiettivi prefissati non solo sono stati raggiunti, ma anche superati, un risultato che non sarebbe stato possibile senza il costante sforzo e la passione dimostrata quotidianamente da

ogni membro del nostro team. Siamo orgogliosi di avere una squadra così straordinaria e siamo entusiasti di affrontare

insieme le nuove sfide e opportunità che il futuro ci riserva".

"Questi risultati – continuano da Unicomm – ci stimolano a incrementare il piano di sviluppo che già prevede nel prossimo biennio, l’apertura di 12 nuovi negozi nei territori in cui siamo presenti. Inoltre, saranno aperte due nuove piattaforme logistiche necessarie per sostenere il costante sviluppo che ha consentito negli ultimi 10 anni di raddoppiare il fatturato".

Il gruppo Unicomm nel 2023 ha superato i 3 miliardi di fatturato con una crescita del +12,35% rispetto all’anno precedente. Presente i 7 regioni con 215 punti vendita occupa oltre 8mila collaboratori. Unicomm è parte del Gruppo Selex che è leader

della Grande Distribuzione con una quota del 15,1% e un fatturato di 20,2 miliardi euro nel 2023.