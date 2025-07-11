Tutti in pista: pronti, via!. Aperto il Grand Tour Karting

Casco in testa, protezioni anti-urto. Pronti, via e si sfreccia tra cordoli e barriere a tutta (ma sempre moderata) velocità. Il divertimento e l’adrenalina dei kart corre veloce al Grand Tour Italia, con la prima pista bolognese dedicata ai divertenti mezzi a quattro ruote che va ad ampliare le attività possibili all’interno del parto tematico di via Canali a Bologna. Grand Tour Karting ha aperto ufficialmente i battenti il 3 luglio, presentandosi come una struttura articolata e curata nei minimi dettagli inserita nel ventaglio dell’intrattenimento di Grand Tour.

La pista è lunga 500 metri, rigorosamente indoor e con kart elettrici di ultima generazione messi a disposizione da Parolin, azienda italiana leader nel settore a livello globale. I mezzi sono 20, ma quelli che si potranno utilizzare in pista contemporaneamente 10 in modo da poter ricaricare contestualmente gli altri. Un occhio anche alla sostenibilità dunque nella scelta di kart full electric, ma anche dal punto di vista della sicurezza per tutto il tracciato e i dispositivi per preservare i partecipanti da ogni potenziale rischio. A partire dalle barriere Xsafety, scelte appositamente per questo motivo. Il divertimento però rimane al centro, con gli aspiranti piloti che una volta svolte le pratiche burocratiche di registrazione e scelto il nickname, potranno controllare i tempi sul giro e tutti i miglioramenti grazie al sistema di monitoraggio computerizzato e al tabellone dove compariranno rilevamenti cronometrici e classifiche. Presente poi anche una sala briefing per le istruzioni pre gara.

Grand Tour Karting sarà aperto anche nei giorni in cui Grand Tour Italia sarà normalmente chiuso, con la pista aperta al pubblico da martedì a venerdì, dalle 17 alle 23 e sabato e domenica dalle 12 alle 24. Sul sito dedicato si possono poi scegliere le diverse tipologie di gara, dalla Crono da dieci minuti in modalità ’Time Attack’ per sfidare il cronometro ed essere il più veloce della pista alla Crono da venti minuti, un vero e proprio Gran Premio da vivere con amici o colleghi con partenza lanciata e sfida testa a testa (riservata da 8 partecipanti in su). Infine la Corsa GT, con otto minuti di corsa e otto giri, con partenza dalla griglia. L’ingresso è riservato dai 14 anni in su, con la possibilità di organizzare eventi ad hoc, team building o feste private. "Siamo operativi e pronti ad accogliere gli aspiranti piloti che vogliono divertirsi alla guida dei kart - racconta Gordon de Adamich, Ad di Grand Tour Karting - piste del genere a Bologna non ce ne sono mai state".