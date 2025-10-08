Von der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi”

07:14

Von der Leyen: "È guerra ibrida, la Ue deve difendersi"

"In tutta l'Unione, cavi sottomarini sono stati tagliati, aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici e le elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Questi incidenti sono calcolati per rimanere nell'ombra della negabilità. Non si tratta di molestie casuali. È una campagna coerente e in continua escalation per destabilizzare i nostri cittadini, mettere alla prova la nostra determinazione, dividere la nostra Unione e indebolire il nostro sostegno all'Ucraina. Ed è ora di chiamarla con il suo nome. Questa è guerra ibrida". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo.

"A chi ancora dubita, guardate cosa sta succedendo. Un incidente potrebbe essere un errore. Due, una coincidenza. Ma tre, cinque, dieci? Questa e' una zona grigia di campagne deliberate e mirate contro l'Europa. E l'Europa deve rispondere. Dobbiamo indagare su ogni incidente. E non dobbiamo esitare ad attribuire la responsabilità. Perchà ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto", ha aggiunto.