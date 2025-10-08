Von der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi”

Roma, 8 ottobre 2025 – “La Russia vuole seminare discordia: è guerra ibrida. La Ue deve rispondere, il nostro territorio deve essere protetto”. Lo ha la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo europeo da parte dei jet russi. "Cavi sottomarini tagliati – ha aggiunto – aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici, elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Non si tratta di molestie casuali”.
Intanto in Ucraina continuano i bombardamenti. Stanotte gli aerei russi hanno colpito una centrale termoelettrica, causando "gravi danni" alle apparecchiature. E la risposta è arrivata poche ore dopo: stamattina le milizie ucraine hanno bombardato al confine con la Russia, causando almeno tre morti.
"Il Muro dei Droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna. Pensate a cosa è successo in Polonia. Abbiamo dovuto schierare sistemi molto costosi, jet da combattimento di ultima generazione, per abbattere armi relativamente economiche e prodotte in serie. Questo non è sostenibile". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. "Abbiamo bisogno di un sistema che sia accessibile e adatto allo scopo. Per una rapida individuazione, una rapida intercettazione e, quando necessario, una rapida neutralizzazione. In questo abbiamo molto da imparare dall'Ucraina. Sia in termini di capacità, ma soprattutto per il loro ecosistema di rapida innovazione. E l'Ucraina è pronta a sostenere i nostri sforzi. Il Muro dei Droni contribuirà anche alla sorveglianza del fianco orientale. Questa monitorerà e proteggerà i cieli, i mari e il suolo dei nostri membri orientali. Ma non si tratta solo del nostro confine orientale. Abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi. Questo sistema anti-droni sarà uno scudo per l'intera Unione, compreso il nostro fianco meridionale. E dovrebbe essere progettato per affrontare un ampio spettro di sfide. Dalla risposta alle catastrofi naturali alla lotta alla criminalità organizzata internazionale".
"La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità. Sono stati i piloti italiani della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Questa è solidarietà in azione". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. "Ma non dobbiamo solo reagire, dobbiamo dissuadere. Se esitiamo ad agire, la zona grigia non farà che espandersi. La missione dell'Ue è preservare la pace. E oggi, ciò significa avere la capacità di dissuadere aggressioni e provocazioni. Dobbiamo dotarci urgentemente di una capacità strategica di risposta".
"In tutta l'Unione, cavi sottomarini sono stati tagliati, aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici e le elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Questi incidenti sono calcolati per rimanere nell'ombra della negabilità. Non si tratta di molestie casuali. È una campagna coerente e in continua escalation per destabilizzare i nostri cittadini, mettere alla prova la nostra determinazione, dividere la nostra Unione e indebolire il nostro sostegno all'Ucraina. Ed è ora di chiamarla con il suo nome. Questa è guerra ibrida". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo.
"A chi ancora dubita, guardate cosa sta succedendo. Un incidente potrebbe essere un errore. Due, una coincidenza. Ma tre, cinque, dieci? Questa e' una zona grigia di campagne deliberate e mirate contro l'Europa. E l'Europa deve rispondere. Dobbiamo indagare su ogni incidente. E non dobbiamo esitare ad attribuire la responsabilità. Perchà ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto", ha aggiunto.
Un attacco russo ha colpito ieri sera una centrale termoelettrica ucraina, causando "gravi danni" alle apparecchiature elettriche dell'infrastruttura, ha riferito sui social media la società privata che la gestisce, DTEK. "Le apparecchiature elettriche hanno subito gravi danni. I nostri team stanno lavorando per ripristinare le operazioni e garantire la fornitura di elettricità all'Ucraina", ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Secondo DTEK, i suoi impianti hanno già subito 206 attacchi russi dall'inizio di questa guerra nel febbraio 2022.
Un attacco missilistico ucraino sulla regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha ucciso tre persone e ne ha ferito una, secondo quanto riferisce il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass. "Il villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekinsky, è stato colpito da un attacco missilistico - scrive Gladkov sul suo canale Telegram -. Secondo le notizie preliminari, tre persone sono state uccise e una ferita". Il governatore aggiunge che è stato parzialmente distrutto un edificio che ospita "un servizio sociale". Le squadre del ministero delle Emergenze e delle forze di autodifesa stanno rimuovendo le macerie, sotto le quali potrebbero esservi ancora persone intrappolate.