Huntr/x alla conquista dell’America: la prima esibizione dal vivo di ‘Golden’

Roma, 8 ottobre 2025 – Il palco del ‘The Tonight Show’ di Jimmy Fallon, uno dei talk più famosi ngli States ha ospitato un momento a suo modo storico: la prima esibizione televisiva completa di ‘Golden’, brano trainante del fenomeno multimediale KPop Demon Hunters, affidata alle artiste dietro il gruppo virtuale delle Huntr/X, vale a dire Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami. Scopriamo di più.

Dal K-pop all’hip-hop americano

Durante l’intervista nel suo show, Jimmy Fallon ha fatto una sorpresa alle interpreti annunciando loro che la colonna sonora di KPop Demon Hunters ha ottenuto il disco di platino. Oltre all’esibizione, le interpreti hanno raccontato come dietro la creazione del progetto, oltre al K-pop stesso, abbiano trovato ispirazione nel mondo del rap e dell’hip-hop americano, citando figure come Kendrick Lamar e Missy Elliott per il loro approccio alla narrazione musicale. Ejae ha anche rivelato che una canzone molto personale, destinata al personaggio di Rumi, è stata purtroppo scartata dal montaggio finale: un pezzo che narrava una vulnerabilità interiore potente, e che la cantante spera possa essere inclusa in eventuali sequel. Visto il successo planetario di questo progetto non è difficile immaginare che presto arriverà un seguito. Non a caso, i registi Chris Appelhans e Maggie Kang hanno dichiarato di essere già al lavoro su possibili scenari futuri.

KPop Demon Hunters, il film animato dei record

Definire storica questa performance può sembrare un’esagerazione. E se lo è senz’altro dal punto di vista musicale, il discorso cambia se lo guardiamo dalla prospettiva dello show business. Già, perché KPop Demon Hunters non è solo un film animato, ma un’applicazione viva del crossover tra mondo musicale, fandom e cultura pop globale.

Il film, uscito su Netflix nel giugno scorso, ruota attorno alla girl band Huntr/X (Rumi, Mira e Zoey) e alla loro doppia identità: star del K-pop di giorno, cacciatrici di demoni di notte. Per intenderci, secondo diverse fonti,questo titolo sarebbe il più visto su Netflix in assoluto, con oltre 236 milioni di visualizzazioni. Non solo: il suo impatto si è esteso anche ai videogiochi, grazie a una collaborazione con Fortnite che ha introdotto skin, modalità ‘Demon Rush’ e missioni ispirate al film che è diventato un fenomeno anche sui social.

‘Golden’ è davvero il brano d’oro. Il successo reale di una band virtuale

Il brano ‘Golden’, singolo portante della colonna sonora dell pellicola, pubblicato il 4 luglio 2025 tramite Republic Records, è diventato un caso globale: ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100, segnando la prima volta che una girl band (pur virtuale) conquista un obiettivo simile. Ma non finisce qui perché la faccenda assume contorni ancora più sorprendenti se si considera il brano ha mantenuto il primato per cinque settimane, diventando il numero uno più longevo mai registrato da un brano animato nella storia della chart. Ma il successo non si limita a “Golden”: la colonna sonora del film ha collocato quattro hit nella Top 10. Oltre a Golden, infatti, la classifica è stata scalata da ‘Your Idol’, ‘Soda Pop’ e ‘How It’s Done’.