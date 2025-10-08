Carlo Cracco compie 60 anni: stelle Michelin, tv, provocazioni e gelosia, i segreti dell’allievo di Marchesi

Carlo Cracco spegne 60 candeline e resta una delle figure più iconiche della cucina italiana contemporanea. Nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, nel 1965, Cracco ha attraversato quattro decenni di gastronomia diventando il volto di un’Italia capace di unire tradizione e sperimentazione. Dalle prime esperienze al fianco di Gualtiero Marchesi fino alla consacrazione con il suo ristorante nel cuore di Milano, il suo percorso è una continua ricerca dell’equilibrio tra estetica, rigore e provocazione.

Dalle stelle Michelin alla televisione

Dopo l’esperienza da Marchesi, Cracco si forma tra Parigi e Firenze, fino ad aprire nel 2001 “Cracco Peck”, che conquisterà due stelle Michelin e proietterà lo chef nel gotha della ristorazione mondiale. La consacrazione popolare arriva però con la televisione: nel 2011 diventa uno dei giudici di MasterChef Italia, portando in prima serata un mix di severità e ironia che lo trasforma in un personaggio amato e discusso. Tra frasi taglienti, sopracciglia alzate e piatti perfetti, Cracco ha contribuito a cambiare il linguaggio gastronomico televisivo, rendendo la figura dello chef un simbolo di cultura e stile.

Lo chef Carlo Cracco, 60 anni

Un percorso tra ricerca e discusse intepretazioni

Negli ultimi anni Cracco ha costruito un vero impero del gusto. Il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, con il bistrot e la pasticceria, è diventato una tappa iconica per gourmet e turisti. Ma accanto alla ricerca di eleganza e perfezione, lo chef ha spesso messo al centro temi etici: dalla lotta contro lo spreco alimentare alla valorizzazione dei prodotti italiani di filiera corta. Anche le sue provocazioni, come la celebre pizza gourmet da 16 euro, o la reinterpretazione del tuorlo d’uovo fritto, hanno stimolato dibattiti sulla percezione del valore del cibo e sul ruolo della cucina d’autore.

Sessant’anni e non sentirli

Accanto ai piatti, Cracco ha scelto da tempo un’avventura straordinaria: dal 2019, assieme alla moglie Rosa Fanti, gestisce l’Azienda Agricola Vistamare, un progetto vinicolo di 14 ettari situato sulle colline di Santarcangelo di Romagna. I vini “La Ciola” (bianco) e “Colle Giove” (rosso) sono venduti esclusivamente tramite il suo e-commerce a 44 € per bottiglia.

L’azienda punta su pratiche biologiche e vini di territorio, aggiungendo un capitolo di identità agricola al suo percorso già complesso e poliedrico. A sessant’anni, Carlo Cracco non sembra intenzionato a rallentare. Tra eventi, podcast, collaborazioni internazionali e un’attenzione crescente per la formazione dei giovani cuochi, continua a incarnare il volto più sofisticato (e a tratti ribelle) della gastronomia italiana.

“Il cibo? Da bambino mia madre mi dimezzò le porzioni per farmi perdere peso”

Quando è iniziata la passione per il cibo? “Quando mia madre ha dimezzato le porzioni, per aiutarmi a perdere peso. Ho capito che se volevo mangiare dovevo infilarmi in cucina con lei che era un’ottima cuoca”. Così Cracco ha risposto in una intervista al Corriere. La svolta. “Facevo il chierichetto e volevo andare a fare le medie al seminario: ma in casa non c’erano soldi per scuole private. Allora scelsi quella meno triste, l’istituto alberghiero”.

L’idea di andare in seminario, poi l’istituto alberghiero: “Avevo 4 in cucina”

Tra la chiesa e la cucina: sliding doors. “Sono cresciuto a Vicenza, tra democristiani – ha raccontato al Corriere – Fatto sta che andai a Recoaro Terme, a 52 chilometri da casa. Il primo anno, nel primo trimestre avevo quattro in cucina. Ai miei, ai colloqui, dissero: ‘Va bene in tutto tranne che in cucina. Mandatelo a fare pratica’. Il 90% dei miei compagni era figlio di gente del settore: a me che parlavo a stento il dialetto sentirmi dire ‘plonge” era arabo. Quando tornavo a casa , il sabato e la domenica, andavo da Remo, un ristorante noto di Vicenza: da 4 in pagella sono passato a 8. Facevo 12 ore di lavoro e mi addormentavo quando toccavo il letto”.

L’incontro con Gualtiero Marchesi e Davide Oldani

"Dopo la fine del terzo anno – ha aggiunto Cracco nell’intervista al Corriere – lasciai la scuola per andare a lavorare da Remo. Feci il militare, poi tornai al ristorante: a 19 anni tenevo in mano la cucina. Ma non ero felice: “È tutto qua?”, mi chiedevo. Mia sorella maggiore mi parlò di un corso di Gualtiero Marchesi alla scuola di cucina Altopalato. Andammo a cena da lui e gli chiesi subito se potevo lavorare con la sua brigata. Mi cucinò a fuoco lento, ma se mi metto in testa una cosa di riffa o di raffa ci arrivo. Mi iscrissi alla scuola di Altopalato per poterlo incontrare ogni tanto. Facevo il pendolare, un giorno sì e un giorno no, da Vicenza a Milano. Partivo con il treno delle 8 e tornavo con quello di mezzanotte a Venezia, poi la corriera mi lasciava alle 2 di notte a Vicenza. Dopo un mese mi chiamò: in cucina trovai Davide Oldani. Era un tipo più aperto di me, io ero campagnolo”.

La lezione di Marchesi: “Capire i bisogni delle persone”

Ecco cosa ha imparato Cracco da Marchesi: “A capire i bisogni delle persone che abbiamo davanti – ha risposto al Corriere – Era un intellettuale della cucina: pretendeva che ci relazionassimo in modo adeguato, non ammetteva che lo chef fosse un semplice bruciapadelle. Tutto quello che noi abbiamo fatto in seguito lui l’aveva già fatto: libri, tovaglie e stoviglie firmate, persino la tv. Nel 1987 condusse una trasmissione di cucina in diretta: lo seguì Davide, io mi vergognavo da morire”.

Il rapporto con la televisione: “Ripetitiva, mi annoiava”

Masterchef, ha raccontato lo chef nell’intervista al Corriere, “ha riempito il ristorante: chi veniva a cena voleva tornare a casa con una foto. Ma la televisione è ripetitiva: dopo sei anni mi ero annoiato. Feci solo altre due stagioni per affiancare Antonino Cannavacciuolo che doveva prendere il mio posto”.

La moglie Rosa Fanti: “Vent’anni di differenza, sono innamorato. Gelosia? Ricevevo lettere dalle ammiratrici al ristorante”

"Abbiamo quasi 20 anni di differenza e quando l’ho conosciuta ho dato retta all’1% di possibilità che potesse andare bene. Sono innamorato: con lei condivido ogni scelta e stiamo creando la nostra azienda agraria in Romagna”. Gelosia? “Quel che basta. Io di più – la risposta al Corriere – Ma all’epoca di MasterChef ogni giorno al ristorante mi arrivavano lettere d’amore”. Rosa Fanti gli “consigliò di non aprire né WhatsApp né profili social: sarei stato più accessibile”.