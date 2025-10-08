L’era delle "ricerche conversazionali” è ufficialmente iniziata. Da oggi, in Italia sarà possibile utilizzare AI Mode: una modalità che trasforma il motore di ricerca in un assistente intelligente capace di dialogare con l’utente. Attivando l’AI di Mountain View, è possibile ottenere risultati strutturati a domande più complesse e articolate di quelle che siamo soliti fare su Google.

Dopo i test negli Stati Uniti e Regno Unito, la funzione approda nel nostro Paese come parte del programma sperimentale Search Labs, che consente di testare le funzioni più avanzate di Google Search basate sul modello linguistico Gemini.

Non tutti gli utenti però la vedranno subito attiva: il rollout sarà graduale, limitato in questa fase ai profili che hanno richiesto l’accesso anticipato.

Come funziona e cosa cambia rispetto al passato

AI Mode rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui cerchiamo informazioni online. Invece di digitare parole chiave, l’utente può porre domande articolate e naturali, come “Qual è il periodo migliore per visitare Venezia se voglio evitare la folla e spendere poco?”.

Il sistema analizza la richiesta, la scompone in sotto-domande e genera una risposta sintetica che unisce dati, mappe, immagini e link verificati. Si può poi continuare la conversazione senza dover riscrivere tutto, ad esempio chiedendo “E per la Laguna Nord?”. L’AI in questo caso mantiene il contesto e lo storico della conversazione, simulando un dialogo coerente e progressivo. A differenza della ricerca tradizionale, che restituiva una semplice lista di link, AI Mode offre testi ragionati e fonti integrate, accompagnati da pulsanti per approfondire o confrontare informazioni. La novità più interessante è la capacità multimodale: l’utente può caricare un’immagine o porre domande a voce, e l’AI riconosce oggetti, luoghi o testi, fornendo spiegazioni contestuali.

Esempi concreti: dal turismo alle ricerche quotidiane

Con AI Mode, Google punta a rendere la ricerca più vicina all’assistenza personale. Si possono chiedere suggerimenti per un itinerario di viaggio, confrontare smartphone in base al prezzo e alle recensioni, riassumere un articolo lungo o trovare la miglior combinazione di ingredienti per una ricetta. Nelle versioni in sviluppo, l’AI sarà in grado anche di “agire”, suggerendo prenotazioni o ottimizzando gli acquisti online. È una transizione netta: da motore di ricerca a motore di ragionamento.

Un debutto parziale, ma strategico

Nonostante l’annuncio, il servizio non è ancora pienamente disponibile in Italia. Google ha chiarito che AI Mode è in fase di test attraverso Search Labs e che la disponibilità pubblica arriverà solo nei prossimi mesi. In Europa, infatti, il rollout è rallentato da verifiche sulla privacy e sull’uso dei dati da parte dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo finale è chiaro e sintetizzato dal team di Mountain View: “Non si tratta più di trovare informazioni, ma di costruire risposte insieme all’utente”. La trasformazione tra ricerca semplice a conversazione progressiva è un punto di svolta e un passo decisivo verso la fusione tra assistenza, conoscenza e linguaggio.