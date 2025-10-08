Chi è Zelda Williams, la figlia d’arte che si batte contro i deepfake per difendere l’eredità del padre Robin

Roma, 8 ottobre 2025 –La sua espressione timida e dolce nasconde una forza incredibile. Cresciuta all’ombra di uno dei volti più amati di Hollywood, Zelda Rae Williams si è fatta strada nel mondo dello spettacolo con discrezione, intelligenza e una sensibilità fuori dal comune che ha tirato fuori soprattutto dopo la scomparsa di papà Robin, morto suicida nel 2014. Ma chi è davvero Zelda Rae Williams e perché, nelle ultime ore, è tornata al centro delle cronache. Conosciamola meglio.

Chi è Zelda Rae Williams

Nata il 31 luglio 1989 a New York, è la secondogenita del grande attore e della produttrice Marsha Garces. Il suo nome, ispirato al celebre personaggio dei videogiochi ‘The Legend of Zelda’, è già un segno della fantasia e dell’ironia che hanno sempre contraddistinto la sua famiglia. Fin da piccola, Zelda ha vissuto immersa nel mondo del cinema e del teatro, ma non ha mai sfruttato il cognome paterno come scorciatoia. Esordisce giovanissima nel film “House of D” (2004), diretto e interpretato dal padre, ma preferisce in seguito costruirsi una carriera indipendente, tra ruoli nel cinema indipendente e nella televisione. È apparsa in serie come ‘Teen Wolf’ e ‘Dead of Summer’, e ha prestato la voce a diversi personaggi animati, tra cui Kuvira nella popolare serie ‘The Legend of Korra’. Negli ultimi anni si è affermata anche come regista e sceneggiatrice, mostrando un gusto maturo per i temi psicologici e per le narrazioni introspettive. Il suo primo lungometraggio da regista, Lisa Frankenstein (2024), è una commedia horror che reinterpreta il mito di Frankenstein in chiave femminile e ironica, confermando il suo talento autoriale e la sua indipendenza artistica.

Robin Williams in una scena del film Jumanji del 1995 (Ansa)

Un legame profondo tra padre e figlia

Il legame con il padre è sempre stato profondo. Robin Williams la considerava la sua musa e spesso raccontava con orgoglio di quanto fosse brillante e curiosa. E lei, da parte sua, ha ereditato da lui non solo la creatività, ma anche la fragilità e l’empatia verso gli altri. Dopo la scomparsa del padre, ha scelto di impegnarsi nella tutela della salute mentale e nella difesa dell’identità degli artisti, diventando una voce autorevole contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale per “resuscitare” celebrità scomparse.

Zelda Williams: “Smettete di riportare ‘in vita’ mio padre con il deepfake”

Non a caso, in queste ore Zelda ha chiesto pubblicamente ai fan di smettere di inviarle contenuti deepfake che riportano ‘in vita’ il protagonista di ‘Mrs. Doubtfire’ e ‘L’attimo fuggente’. “Per favore, basta mandarmi quei video” ha scritto Zelda sui social. “Non voglio vederli, non li capirò e non li accetterò. Se volete solo provocarmi, ho già visto di peggio. Ma per rispetto di mio padre e di chi lo amava davvero, fermatevi”. L’appello nasce dall’ondata di video generati con software di intelligenza artificiale che imitano voci e volti di personaggi famosi. “Ridurre l’eredità di una persona a un’immagine che somiglia vagamente a lui è folle,” ha scritto. E ancora: “Non è arte: è come trasformare la vita e la storia di qualcuno in un prodotto industriale, senza rispetto”.

Zelda non è sola nella sua battaglia contro l’uso improprio dell’IA

Il caso Williams non è isolato. Nella sua battaglia, lei non è sola: sempre più star di Hollywood si stanno schierando contro l’uso incontrollato dell’IA nel mondo dell’intrattenimento. Attori come Tom Hanks, Keanu Reeves, Nicolas Cage ed Emily Blunt hanno denunciato questa deriva.