Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assegno unico 2026Bonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
MagazineChi è Zelda Williams, la figlia d’arte che si batte contro i deepfake per difendere l’eredità del padre Robin
8 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Chi è Zelda Williams, la figlia d’arte che si batte contro i deepfake per difendere l’eredità del padre Robin

Chi è Zelda Williams, la figlia d’arte che si batte contro i deepfake per difendere l’eredità del padre Robin

La donna, che oggi fa l’attrice e la regista, ha chiesto pubblicamente ai fan di smettere di inviarle contenuti deepfake che ‘riportano in vita’ l’attore morto suicida nel 2014

Zelda Williams e il padre Robin Williams in una foto del 2009 (Ansa)

Zelda Williams e il padre Robin Williams in una foto del 2009 (Ansa)

Per approfondire:

Roma, 8 ottobre 2025 –La sua espressione timida e dolce nasconde una forza incredibile. Cresciuta all’ombra di uno dei volti più amati di Hollywood, Zelda Rae Williams si è fatta strada nel mondo dello spettacolo con discrezione, intelligenza e una sensibilità fuori dal comune che ha tirato fuori soprattutto dopo la scomparsa di papà Robin, morto suicida nel 2014. Ma chi è davvero Zelda Rae Williams e perché, nelle ultime ore, è tornata al centro delle cronache. Conosciamola meglio.

Chi è Zelda Rae Williams

Nata il 31 luglio 1989 a New York, è la secondogenita del grande attore e della produttrice Marsha Garces. Il suo nome, ispirato al celebre personaggio dei videogiochi ‘The Legend of Zelda’, è già un segno della fantasia e dell’ironia che hanno sempre contraddistinto la sua famiglia. Fin da piccola, Zelda ha vissuto immersa nel mondo del cinema e del teatro, ma non ha mai sfruttato il cognome paterno come scorciatoia. Esordisce giovanissima nel film “House of D” (2004), diretto e interpretato dal padre, ma preferisce in seguito costruirsi una carriera indipendente, tra ruoli nel cinema indipendente e nella televisione. È apparsa in serie come ‘Teen Wolf’ e ‘Dead of Summer’, e ha prestato la voce a diversi personaggi animati, tra cui Kuvira nella popolare serie ‘The Legend of Korra’. Negli ultimi anni si è affermata anche come regista e sceneggiatrice, mostrando un gusto maturo per i temi psicologici e per le narrazioni introspettive. Il suo primo lungometraggio da regista, Lisa Frankenstein (2024), è una commedia horror che reinterpreta il mito di Frankenstein in chiave femminile e ironica, confermando il suo talento autoriale e la sua indipendenza artistica.

Robin Williams in una scena del film Jumanji del 1995 (Ansa)
Robin Williams in una scena del film Jumanji del 1995 (Ansa)

Un legame profondo tra padre e figlia

Il legame con il padre è sempre stato profondo. Robin Williams la considerava la sua musa e spesso raccontava con orgoglio di quanto fosse brillante e curiosa. E lei, da parte sua, ha ereditato da lui non solo la creatività, ma anche la fragilità e l’empatia verso gli altri. Dopo la scomparsa del padre, ha scelto di impegnarsi nella tutela della salute mentale e nella difesa dell’identità degli artisti, diventando una voce autorevole contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale per “resuscitare” celebrità scomparse.

Zelda Williams: “Smettete di riportare ‘in vita’ mio padre con il deepfake”

Non a caso, in queste ore Zelda ha chiesto pubblicamente ai fan di smettere di inviarle contenuti deepfake che riportano ‘in vita’ il protagonista di ‘Mrs. Doubtfire’ e ‘L’attimo fuggente’. “Per favore, basta mandarmi quei video” ha scritto Zelda sui social. “Non voglio vederli, non li capirò e non li accetterò. Se volete solo provocarmi, ho già visto di peggio. Ma per rispetto di mio padre e di chi lo amava davvero, fermatevi”. L’appello nasce dall’ondata di video generati con software di intelligenza artificiale che imitano voci e volti di personaggi famosi. “Ridurre l’eredità di una persona a un’immagine che somiglia vagamente a lui è folle,” ha scritto. E ancora: “Non è arte: è come trasformare la vita e la storia di qualcuno in un prodotto industriale, senza rispetto”. 

Zelda non è sola nella sua battaglia contro l’uso improprio dell’IA

Il caso Williams non è isolato. Nella sua battaglia, lei non è sola: sempre più star di Hollywood si stanno schierando contro l’uso incontrollato dell’IA nel mondo dell’intrattenimento. Attori come Tom Hanks, Keanu Reeves, Nicolas Cage ed Emily Blunt hanno denunciato questa deriva. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata