Debito fuori controllo, stipendi al palo e governo nel caos: perché la Francia di Macron è in un vicolo cieco

Parigi, 8 ottobre 2025 – “Ciò a cui stiamo assistendo è la morte cerebrale della Nato”, aveva dichiarato Emmanuel Macron in un’intervista pubblicata The Economist il 7 novembre 2019. Una metafora che oggi sembra più pertinente per la Francia che per l’alleanza militare transatlantica. Nel Paese centralizzato per eccellenza, dove tutto ruota intorno a Parigi e tutte le scelte importanti le prende il Presidente della Repubblica — la Francia è l’unico regime semipresidenziale nell’Unione europea insieme alla Lituania — quando la macchina al vertice si inceppa, ne risente tutto il Paese. E non solo. “Una Francia stabile è un contributo importante per l’Europa”, ha commentato Stefan Kornelius, portavoce del governo tedesco, dopo l’annuncio delle dimissioni di Sébastien Lecornu, convinto — o forse speranzoso — che la Francia ritrovi presto “stabilità”. Anche a Bruxelles, scrive Politico, la situazione francese incute timore e monopolizza l’attenzione dietro le quinte: “La Francia è too big to fail e quest’instabilità politica senza fine minaccia tutta la zona euro”, rivela un diplomatico citato dal media europeo.

I timori dei mercati per un debito fuori controllo

A sorprendere è la gravità e la molteplicità dei problemi che attanagliano la Francia, rispetto ai vicini europei che, nonostante le crisi geopolitiche e le guerre commerciali, ne escono relativamente indenni. Mentre l’Italia vive uno dei periodi di stabilità politica più lunghi della sua storia, l’economia spagnola vola a quasi il 3% e gli stipendi tedeschi continuano a crescere, la Francia è incapace di contenere il suo debito pubblico, salito nel frattempo a 4.340 miliardi di euro. I rendimenti decennali dei titoli di Stato francesi sono saliti al 3,59%, superando momentaneamente quelli italiani, fermi al 3,57%. Se l’instabilità politica dell’ultimo anno alimenta l’incertezza economica, il debito francese cresce da ben prima.

La Francia spende più di quanto guadagna dagli anni Settanta, e gran parte del gigantesco debito è stato accumulato nel corso degli ultimi sette anni: 1.000 miliardi di euro durante la presidenza di Macron.

Per rilanciare l’economia dopo la pandemia di Covid-19 e compensare l’incremento dei prezzi dell’energia seguito all’invasione russa dell’Ucraina, lo Stato ha preso in prestito miliardi di euro, ma ne ha anche bruciati a causa di una politica dello ‘choc dell’offerta’ rimasta nel cassetto. Fin dall’inizio del suo primo mandato, Macron ha imposto una politica fiscale aggressiva, abolendo l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) — la patrimoniale francese — e dirottando le entrate dell’IVA dal finanziamento dei servizi pubblici agli aiuti alle imprese. Aiuti che non hanno avuto l’effetto sperato di incentivare gli investimenti, ma hanno reso le aziende dipendenti dallo Stato.

Un sentimento d’ingiustizia diffuso

Alla crisi politica ed economica si aggiunge il malcontento sociale, da sempre molto vivo in Francia, che oggi non trova un interlocutore a cui rivolgersi. Se durante la crisi dei Gilet gialli nel 2019 o durante le gigantesche manifestazioni contro la riforma delle pensioni nel 2023 i manifestanti sbattevano contro la violenza o l’indifferenza della polizia e dell’esecutivo, ottenendo anche piccoli ma importanti passi indietro, oggi non c’è nessuno a Matignon capace di accogliere le richieste delle piazze. In Francia, dove la soglia di povertà è di 1.200 euro al mese, lo stipendio minimo (smic) è di 1.400 euro e lo stipendio medio di 1.800 euro, secondo l’Insee — l’Istituto nazionale di statistica. Considerando che le spese fisse — affitto, alimentari, luce, gas e telefonia — si aggirano intorno ai 1.100 euro, gli stipendi francesi sono troppo bassi e il costo della vita troppo alto. Il divario tra i più benestanti e i più poveri, inoltre, non è mai stato così ampio, e dalla fine della pandemia la ricchezza delle prime 500 fortune francesi è raddoppiata, passando da 600 a 1.200 miliardi di euro. Il tutto mentre i servizi pubblici peggiorano e subiscono tagli a ogni manovra finanziaria.

I francesi hanno perso fiducia nella politica

Nemmeno una misura di giustizia fiscale come la “tassa Zucman”, sostenuta da quasi 9 francesi su 10, trova sponda nelle forze politiche francesi: il Partito socialista la sostiene, il centro preferisce trovare delle alternative, il centrodestra e l’estrema destra sono contrari e per la sinistra radicale non è abbastanza. I francesi hanno perso fiducia nelle istituzioni, nel presidente della Repubblica e nel Parlamento, fratturato in tre grandi blocchi, incapaci di trovare un compromesso. Secondo il barometro annuale del Cevipof, solo il 26% dei francesi dichiara di avere fiducia nella politica — meno che in Italia (39%) o in Germania (47%).