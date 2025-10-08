La cittadinanza onoraria a Bologna Albanese spacca anche la sinistra

Bologna, 8 ottobre 2025 – Divisiva, polarizzante, troppo radicale. Ma per altri un’eroina, un simbolo della causa palestinese. Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati, continua a far discutere. E, ormai, ogni sua uscita pubblica rischia di trasformarsi in un caso. Tant’è che a Bologna dove, a differenza delle ultime Regionali, il campo largo-larghissimo ha vinto senza sforzo, il consiglio comunale ha votato la cittadinanza onoraria per la giurista che infiamma e divide gli animi.

Peccato che, una volta incassato il voto a favore da parte della maggioranza, siano iniziati i distinguo, mandando in fibrillazione il centrosinistra anche nel luogo d’elezione dell’ex Partitone. Oltre agli attacchi di rito del centrodestra, sotto le Torri si smarcano dalla decisione renziani e calendiani.

Italia Viva bolla la scelta “come un errore”, perché “manda un messaggio sbagliato, per le posizioni ostili nei confronti di personalità come la senatrice a vita Liliana Segre e per le sue parole ambigue in merito ai terroristi di Hamas”. Marco Lombardo, senatore bolognese di Azione, definisce Albanese “divisiva” e il “consiglio comunale bolognese ormai come un’assemblea studentesca”, citando la distanza con le idee della relatrice Onu su Hamas.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, difende la decisione, mentre anche nel suo partito crescono le distinzioni, coi riformisti, come l’eurodeputata bolognese Elisabetta Gualmini, che critica l’onorificenza alla giurista definita “divisiva e polarizzante”. Lepore a ’Radio 24’ minimizza: “Ha le sue opinioni, decide di partecipare alle trasmissioni tv e di comportarsi come crede. Ma non è vero che Albanese ha inneggiato al 7 ottobre o ad Hamas”. Di diverso avviso il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: “Una vergogna che Albanese sia un’eroina italiana e che i sindaci diano le chiavi della città a chi fa apologia del terrorismo di Hamas e del giustificazionismo”.

Ma Bologna non è un unicum. La giurista in pochi giorni è incappata in diversi incidenti politici. Dal ’siparietto’ con il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, bacchettato perché aveva osato citare “la liberazione degli ostaggi”, alla bufera per la partecipazione tv a In Onda su La7 dove la relatrice Onu ha lasciato lo studio quando è stata citata Segre, sopravvissuta alla Shoah.

E il caso Albanese ’contagia’ anche Genova, dove brilla la stella di Ilaria Salis. Qui, vista la delicatezza della data dell’incontro fissato con Albanese (il 7 ottobre), Salis ha preferito dribblare eventuali patatrac. “Ho due eventi in consiglio molto ravvicinati...”, le parole della sindaca che, intanto, ha spostato la location dell’evento dalla Fondazione Palazzo Ducale, ai meno istituzionali Giardini Luzzati. Albanese ha tentato di correggere il tiro: “Rispetto moltissimo la senatrice Segre, mi dispiace che siano sempre le donne a essere oggetto di strumentalizzazione. Non siamo pietre di inciampo”.