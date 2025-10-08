Nobel per la Chimica 2025: chi sono i vincitori. Ecco le strutture metallo-organiche che ‘estraggono’ l’acqua dall’aria

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro sviluppo delle strutture metallo-organiche (MOF). Questi materiali cristallini, composti da ioni metallici e leganti organici, formano architetture molecolari altamente porose con enormi spazi interni, capaci di ospitare gas e molecole in modo selettivo. Ma cosa significa concretamente tutto questo? Scopriamolo insieme.

Cosa sono le strutture metallo organiche (Mof)

Le strutture metallo-organiche rappresentano una rivoluzione nella progettazione di materiali funzionali. Questi materiali sono in grado di assorbire e rilasciare gas in modo controllato, rendendoli ideali per applicazioni in cui è necessario gestire molecole gassose in modo efficiente.

Tutto iniziò nel 1989, quando Richard Robson sperimentò un nuovo modo di sfruttare le proprietà intrinseche degli atomi combinando ioni di rame positivamente carichi con una molecola a quattro bracci. Quando furono combinati, si legarono formando un cristallo ben ordinato e spazioso. Robson riconobbe subito il potenziale della sua costruzione molecolare, ma era ancora troppo instabile. Tuttavia, Susumu Kitagawa e Omar Yaghi fornirono a questo metodo di costruzione una base solida dimostrando che i gas potevano entrare ed uscire dalle strutture e che queste potevano essere rese flessibili.

Quali sono le loro applicazioni concrete? Dall’acqua potabile alla lotta all’inquinamento

Grazie alla loro struttura, questi materiali hanno diverse applicazioni concrete sia in ambito medico che ambientale e che umanitario. Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto che appare davvero rivoluzionario. Già, perché le loro potenzialità permettono la raccolta dell'acqua dall'aria. In sostanza, Mof progettati per assorbire umidità atmosferica possono essere utilizzati in ambienti aridi come un deserto per produrre acqua potabile. Ma c’è di più: questi materiali possono intrappolare CO2 contribuendo alla riduzione dei gas serra e alla lotta contro il cambiamento climatico.

Sul fronte ambientale, questa stessa applicazione si può declinare all’immagazzinamento di gas tossici: MOF possono essere utilizzati per imprigionare in modo sicuro gas pericolosi, prevenendo perdite accidentali. Come detto, tra le applicazioni concrete non mancano quelle in campo tecnico industriale, perché queste strutture possono accelerare reazioni chimiche, migliorando l'efficienza dei processi industriali e mediche dal momento che tra le funzionalità possibili c’è perfino quella di rilasciare farmaci in modo controllato, ottimizzando così l'efficacia di alcuni trattamenti terapeutici.

Chi sono i vincitori

Conosciamo meglio i tre scienziati che si sono aggiudicati il Premio Nobel per la Chimica 2025: Susumu Kitagawa è professore all'Università di Kyoto, in Giappone mentre Richard Robson è docente all'Università di Melbourne, in Australia. Dall’Australia ci spostiamo negli Stati Uniti dove Omar M. Yaghi lavora come professore all'Università della California. Il loro lavoro congiunto ha dato vita a una nuova classe di materiali con funzionalità straordinarie, aprendo nuove frontiere nella chimica dei materiali e nelle scienze ambientali.

Nelle sue motivazioni, l'Accademia Reale delle Scienze svedese sottolinea che: “I vincitori del Premio Nobel per la Chimica 2025 hanno creato strutture molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altre sostanze chimiche. Queste strutture, note come strutture metallo-organiche (MOF), possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall’aria dei deserti, catturare anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche” offrendo “nuove opportunità per affrontare alcune delle sfide che dobbiamo fronteggiare”.