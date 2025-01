Truccarsi in 5 minuti, mini guida pratica per un make up ultrarapido

Al mattino o prima di uscire di nuovo la sera, una volta rientrati dagli impegni di studio o di lavoro, o ancora subito dopo la palestra si hanno solo 5 minuti per truccarsi. Tuttavia, con un po’ di organizzazione e pochi prodotti, si può ottenere un make-up fresco e curato in soli 300 secondi. Basta seguire alcuni semplici passaggi.

Preparazione

Almeno un paio di minuti dovrebbero essere dedicati a pulire il volto e a nutrirlo. Si comincia eliminando trucco e impurità con acqua micellare. Si prosegue, poi, con un sapone liquido specifico per il viso, insaponando delicatamente e risciacquando bene. Infine, si applica la crema idratante su fronte, mento e zigomi, con movimenti verso l’esterno per un assorbimento migliore.

Fondotinta

Quando si hanno meno di 5 minuti a disposizione, la scelta giusta del fondotinta può fare la differenza, nel tempo dedicato al make-up e nel risultato finale. Conviene adoperare un prodotto con coprenza media e modulabile, che permette di stendere un velo leggero su tutto il viso e, se necessario, aggiungere qualche tocco in zone specifiche come sotto gli occhi o attorno al naso. Meglio ancora se il fondotinta contiene un fattore di protezione solare, in modo da risparmiarsi un altro passaggio. Se si vogliono benefici extra per l’epidermide, può essere opportuno scegliere un fondotinta con ingredienti come l’acido ialuronico per idratare, o la niacinamide (vitamina B3) per uniformare il tono della pelle. Per applicare bene questo prodotto si deve partire dall’interno del viso verso l’attaccatura dei capelli e anche sotto il collo, in modo da evitare un innaturale “effetto maschera”.

Blush

Una volta che la base è pronta, restano 60 secondi per rifinire il trucco degli occhi e dare un po’ di tono e colore al viso. Un blush stick multiuso in crema può essere un prodotto chiave per questo: si può applicare sulle guance e si può sfumare sulle palpebre, passando successivamente un mascara volumizzante sulle ciglia.

Balsamo labbra

L’ultimo passaggio è un balsamo colorato per la bocca. Conviene scegliere prodotti con proprietà idratanti come la vitamina E, così le labbra saranno morbide e nutrite per tutto il giorno. Dal momento che, per un make-up ultrarapido, si devono usare pochi prodotti, si possono portare con sé quando si esce, nella borsa o nello zaino, in modo da rifinire il trucco, se c’è modo, una volta giunti a destinazione o, se si è in viaggio, nella toilette del treno o di un aereo.