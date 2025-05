Verstappen neo papà, chi è la compagna (figlia di un ex campione di Formula 1)

Miami, 2 maggio 2025 – Assente giustificato. Max Verstappen ieri ha saltato il ‘media day’ alla vigilia del Gran Premio di Miami. Aveva un buon motivo: il pilota di Formula 1 era in attesa dell’arrivo della sua primogenita, nata oggi. “Benvenuta al mondo, dolce Lily – scrive il tedesco della Red Bull – I nostri cuori sono più pieni che mai. Sei il dono più grande. Ti amiamo tantissimo”. Il post è condiviso con la compagna, Kelly Piquet, modella e blogger, figlia del tre volte campione del mondo di Formula 1, il brasiliano, Nelson Piquet.

Kelly, 36 anni, è cresciuta nel mondo della Circus: ha già una figlia di 6 anni, avuta da una precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat. Dal 2021 è legata a Max Verstappen, che ha 9 anni meno di lei, ed è già quattro volte campione del mondo. Una relazione solida culminata con la nascita della piccola Lily.

La gara di Miami

L’annuncio via social del lieto evento è stato dato intorno alle 14. Ma lo staff ha annunciato che Verstappen sarà regolarmente alla partenza delle libere del Gp di Miami?.La sessione unica scatta alle 18.30. Subito dopo le qualifiche per la Sprint Race di domani. Verstappen detiene il record della pista 1'29"708 stabilito nel 2023. Sulle ali dell’entusiasmo per il fiocco rosa, il neo papà proverà a difendere il primato. Qui Max ha vinto due volte. Vorrà ripetersi per confermarsi terzo incomodo nella lotta al titolo, dietro alle due McLaren.