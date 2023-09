Boxer braids, le trecce all’olandese che piacciono anche alle star: come si fanno

Le trecce sono tra le acconciature più popolari tornate di moda negli ultimi anni, anche perché offrono numerose varianti adatte a diverse occasioni. Per esempio, le trecce laterali sono ideali per eventi romantici o importanti, mentre le trecce alla francese sono più ordinate e adatte per un look quotidiano. Di recente sono molto richieste le trecce all’olandese o boxer braids, sfoggiate in alcune occasioni anche da celebrities come Kim Kardashian o Katy Perry. Si tratta di una tecnica che consiste, essenzialmente, in una versione invertita della treccia francese, spesso usata dalle atlete, di pugilato e non, per avere il viso scoperto durante gare e allenamenti. Imparare a realizzare questa acconciatura potrebbe sembrare complicato, ma seguendo attentamente le istruzioni, è più semplice di quanto si possa pensare.

I passaggi standard

Le trecce all'olandese sono anche definite trecce a testa in giù o trecce rovesciate perché, come accennato, a differenza delle classiche trecce francesi, nelle boxer braids i capelli sono intrecciati sotto il resto della chioma e non sopra. Per realizzarle ti servono principalmente una spazzola, un pettine, degli elastici e un po’ di lacca (oppure cera o spray lucidante). - Inizia spazzolando con cura i capelli ed eliminando eventuali nodi. - Dividi la chioma in tre ciocche, una centrale e due laterali. - Tieni le tre ciocche separate e intrecciale seguendo uno schema diagonale: anziché intrecciare le ciocche una sopra l'altra, come faresti per fare una treccia classica, portale sotto le altre due. - Comincia l'intreccio incrociando la ciocca destra sotto quella centrale e poi la ciocca sinistra sotto quella centrale. Continua a intrecciare in questo modo in modo da creare una treccia piatta lungo la testa. - Ripeti il procedimento, aggiungendo piccole ciocche dai lati ogni volta che passi sotto quella al centro, fino ad arrivare alla nuca. - Chiudi la treccia con un elastico per capelli o, se preferisci, un fazzoletto o un piccolo foulard. Dai una spruzzata di lacca per fissare tutto o usa un altro prodotto di qualità per il finishing, secondo le tue preferenze ed esigenze.

Varianti

La treccia olandese laterale è simile alla treccia olandese classica, ma si fa su un lato della testa. Prima di iniziare, scegli il lato in cui desideri realizzare la treccia e fai la riga dall'altro lato. Le trecce all’olandese possono essere anche doppie, anziché singole, ideali per un look sportivo o casual. Anziché intrecciare una sola parte di capelli, al centro o di lato, ne intrecci due e, alla fine, le leghi insieme. Vuoi dare un aspetto un po’ più pieno e morbido? Tira delicatamente le sezioni delle boxer braids che hai realizzato per renderle più spesse e aumentare il loro volume. Puoi ricorrere alle trecce all'olandese per creare diverse acconciature, anche code di cavallo o pettinature più complesse e insolite. Non ti scoraggiare se non ti vengono al primo colpo: occorre esercitarsi e avere pazienza per ottenere il risultato desiderato, specialmente se si è alle prime armi con la tecnica e bisogna farci la mano.