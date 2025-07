Viareggio-Rèpaci a De Silva: "Un’emozione 25 anni dopo"

Era stato selezionato tra i finalisti del Premio Viareggio Rèpaci venticinque anni fa, quando, appena esordiente, aveva pubblicato per Einaudi Certi bambini. E, ora, Diego De Silva, quattordici libri e qualche anno dopo, ne è risultato il vincitore, per la categoria narrativa, con I titoli di coda di una vita insieme. Un romanzo, sempre edito da Einaudi, che racconta, con il trasporto e l’ironia che contraddistingue la scrittura dell’autore, la storia di Alice e Fosco e, attraverso essa, le speranze, le delusioni, le felicità sepolte e il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano, da sempre, la fine di un amore.

"Oggi, 25 anni dopo, potrei dire che non provo più le emozioni di un tempo, ma non è così. Vincere il Premio Viareggio, per la sua storia e il suo prestigio, e per quel legame con quel timido me di 25 anni fa, mi dà emozione, eccome se me la dà. Anche perché I titoli di coda di una vita insieme, tra tutti i libri che ho scritto, è forse quello più carico di vissuto", ha commentato De Silva, all’annuncio della vittoria da parte del presidente della giuria Paolo Mieli. La serata conclusiva della manifestazione condotta dalla giornalista Monia Venturini con le taglienti incursioni di Riccardo Rossi, ha visto protagonisti, insieme a De Silva, gli altri finalisti Dario Buzzolan, con Baracca e burattini (Mondadori), e Massimiliano Governi con Il pronipote di Salgari (Baldini + Castoldi), oltre ai già premiati Mariangela Gualtieri, vincitrice per la poesia con Ruvido umano (Einaudi), Ernesto Galli della Loggia, premio per la saggistica con Una capitale per l’Italia (Il Mulino), e i premi speciali Paulina Spiechowicz, Alessandra Sardoni e Sofia Assante.

Un’analisi profonda, quasi impietosa, dei modi in cui l’amore finisce, e può finire, quella che Diego De Silva restituisce nel suo romanzo. Due punti di vista, due bilanci, due conclusioni e un’unica storia d’amore, di cui rimane il dolore, l’interrogativo della fine, ma anche la tenerezza del ricordo e la consapevolezza di ciò che è stato. E una storia, quella di Alice e Fosco, che potrebbe essere quella di ciascuno di noi, su cui, alla fine, tra detti e non detti, pensieri trattenuti e rancori nascosti, scorrono i titoli di coda.

Come quelli che, invece, tra applausi e successi, hanno chiuso la 96ª edizione di un Premio, come quello intitolato a Rèpaci, che "continua a essere un luogo di incontro tra generazioni, linguaggi e visioni del mondo – come ha dichiarato Paolo Mieli – Questo è il suo valore più grande che ci impegniamo a custodire e rinnovare ogni anno, mentre siamo proiettati verso il secolo".

Gaia Parrini