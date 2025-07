Si filma mentre fa il bagno fra i liquami: l’epic fail dell’influencer sudafricana. Il video è virale

Città del Capo, 27 luglio 2025 – Sirenetta tra i liquami a sua insaputa. E’ diventata virale la disavventura di Michelle Sky Hayward, influencer sudafricana, amante del mare. In una delle sue numerose abluzioni, rigorosamente ‘instagrammate’, qualcosa è andato storto. “Buongiorno dalla bellissima Città del Capo”, dice lei riprendendosi mentre sguazza in una spuma dal colore dubbio. Il volto è cosparso da qualcosa che potrebbe sembrare sabbia.

Ma più di qualcuno le fa notare la natura di quel materiale: evidentemente la bionda Michelle si è fatta una bella nuotata tra le acque reflue finite nell’Oceano.

La nostra influencer ha fortunatamente molta autoironia e il giorno dopo riposta il video, al rallenty, con una didascalia eloquente. “Swimming in poop”. Ovvero “Nuotando nella cacca”.

Non basta a sedare gli animi dei follower. Ormai il filmato naviga attraverso il globo (con milioni di visualizzazioni su TikTok) e la ragazza è costretta una settimana dopo a tornare sul misfatto per rispondere alle FAQ, le domande più frequenti che le arrivano dalla Rete. “No, non sono una turista, sono di Cape Town e sono abituata a nuotare nell’oceano”. E ancora: “No, non mi sono ammalata dopo il bagno”. “E no, quando sono uscita dall’acqua non puzzavo. No mi sono accorta di cosa fosse. Ho visto arrivare la schiuma, ma io adoro la schiuma. In realtà me la sono goduta, mi sentivo come una sirenetta fra le bolle di sapone. Chissà, magari ha rafforzato il mio sistema immunitario”.

Tra i commentatori, qualcuno le chiede allora se rifarà quel bagno. Aspettiamo la risposta…