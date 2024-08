Torna il giallo a Senigallia. Dagli anni ’30 a Robecchi

Si svolgerà da domani a domenica a Senigallia (Ancona) la tredicesima edizione di Ventimilarighesottoimari in giallo organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare. Confermata la formula tradizionale che spazia dalle novità più interessanti del noir ai giallisti italiani degli anni Trenta fino agli appuntamenti con il giallo civile e con la grande letteratura. Tra gli autori presenti Valerio Calzolaio, Gabriele Cruciata, Davide Longo ed Enrico Pandiani. Un’autentica chicca del festival sarà la presentazione da parte di Luca Crovi del volume edito dalla Fondazione Rosellini contenente alcuni racconti inediti di Tito A. Spagnol, uno dei più importanti giallisti italiani degli anni Trenta.

Il critico letterario Massimo Raffaeli parlerà di Leonardo Sciascia e l’affaire Moro, mentre per la sezione storica si parlerà di Giacomo Matteotti e del suo omicidio politico con Gianpaolo Romanato.

Gran finale alla Rotonda a Mare di Senigallia con il reading di Alessandro Robecchi (nella foto) sui dieci anni del suo personaggio più famoso: Carlo Monterossi.