Torna ’Condimenti’. Chef, cibo, territorio

Gli chef intorno a un tavolo, il vino sulla tavola, i produttori con i cuochi e tanti ospiti per condividere storie di amore per la cultura, la cucina, territori. Domenica 17 e lunedì 18 marzo, grazie ad ’Anteprima Vini della Costa Toscana’, torna al Real Collegio di Lucca ’Condimenti’, format innovativo con la direziona artistica di Cristiano Tomei che porta in scena Foodmetti-Artisti della tavola.

Il biglietto di Anteprima Vini dà diritto alla partecipazione a ’Condimenti’. Prenotazioni a [email protected]