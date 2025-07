Il conte di Montecristo. Un prodigio narrativo

Ogni lettore, nessuno escluso, dovrebbe leggere questo romanzo e perdersi nel tumulto della storia che racconta. Ma di certo, chi vuole diventare uno scrittore non può fare a meno di leggerlo (così come dovrebbe leggere la tragedia greca, Dante, Shakespeare e Leopardi). Un romanzo epico e intimo al tempo stesso, una mescolanza di generi così intrecciata da riuscire a annullare il senso stesso del significato di “genere”. Sto parlando del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, scrittore enormemente prolifico, con un quarto di sangue afro-caraibico. Questo romanzo venne dapprima pubblicato in feuilleton, per poi diventare uno dei libri più tradotti al mondo. Indubbiamente è difficile trovare qualcuno che non conosca il titolo di questo romanzo… Ma allora come mai ne parlo in questa rubrica? Credo che Il conte di Montecristo sia una sorta di simbolo letterario che può addirittura venire citato da chi non lo ha mai letto. Ecco, ne parlo per questo. Per suggerire a chi non lo ha mai letto di colmare questa lacuna. I sentimenti che vengono raccontati, con la potenza di una scrittura capace di farvi “vedere” la storia, riguardano tutti noi, fin dai tempi in cui ci facevamo raccontare le fiabe dalla mamma o dalla nonna. L’amore contrastato dal male, l’ingiustizia che rivolta le budella, la forza dell’amicizia, il sollievo per la salvezza, il desiderio di giustizia (o di vendetta), la punizione umana o divina di individui spregevoli… Umanità meschine e nobili, buoni e cattivi, sconfitte e vittorie… Una girandola di vicende e di emozioni che non perde mai la propria forza narrativa, la credibilità che sempre deve sorreggere una vicenda romanzesca.

Questo romanzo è il tronco possente di un albero secolare con tutti i suoi rami, dal più grande al più piccolo, e con tutti i piccoli rametti ricoperti di fogliame. Chi è della mia generazione non potrà non ricordare il memorabile sceneggiato tv (allora si chiamavano così) del Conte di Montecristo con l’unico attore di quell’epoca che potesse interpretarlo: Andrea Giordana. Se Dumas lo avesse conosciuto, sarebbe stato contento della scelta come accadde a Simenon per Gino Cervi che doveva diventare il suo Maigret. Dunque invito di nuovo le numerose schiere di grandi lettori (in Italia ci sono, nonostante tutto) a leggere questo immenso capolavoro.