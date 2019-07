Uno dei film più attesi dell'autunno cinematografico non uscirà nelle sale, ma direttamente in streaming su Netflix: si tratta del crime/drama 'The Irishman', diretto da Martin Scorsese, con protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Quattro nomi, cinque premi Oscar (due portati in dote da De Niro) e una trama che mette al centro la criminalità organizzata degli Stati Uniti e uno dei momenti chiave della loro storia, vale a dire la scomparsa del presidente del sindacato degli autotrasportatori Jimmy Hoffa: insieme, queste coordinate spiegano le ragioni dell'attesa per questo film e ora il trailer inizia a mettere in campo le sue prime carte.

The Irishman, il film

La storia vera raccontata nel film è stata messa nero su bianco dal saggista Charles Brandt nel libro intitolato 'I Heard You Paint Houses', pubblicato per la prima volta nel 2004: il titolo si riferisce a un modo di dire del mondo criminale (pitturare pareti significa schizzarle di sangue). Brandt ha conosciuto personalmente Frank Sheeran, soprannominato The Irishman, di professione killer per conto della mafia. E proprio a lui Sheeran avrebbe confessato di essere il responsabile della morte di Jimmy Hoffa, scomparso il 30 luglio 1975 e mai più ritrovato.



A partire da questa fonte letteraria, la sceneggiatura del film è stata scritta da un altro premio Oscar: Steve Zaillian, autore in precedenza di film come 'Schindler's List', 'Gangs of New York' e 'L'arte di vincere'.



Accanto a Robert De Niro, che interpreta il protagonista Frank Sheeran, troviamo Al Pacino nei panni di Jimmy Hoffa, Joe Pesci, Harvey Keitel e Bobby Cannavale nei panni dei mafiosi Russell Bufalino, Angelo Bruno e Joe Gallo. C'è poi un altro Oscar vinto, da aggiungere alla lista: quello conquistato dall'attrice Anna Paquin, che interpreta Peggy Sheeran.



E se parliamo di Oscar, allora bisogna aggiungere i tre di Thelma Schoonmaker, storica montatrice di Scorsese e premiata con la statuetta dell'Academy per il lavoro svolto su 'The Aviator', 'The Departed' e 'Hugo Cabret'.



Il trailer sottotitolato in italiano





