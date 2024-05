Il momento più commovente dei David di Donatello 2024? Le lacrime di Alice

Roma, 4 maggio 2024 – Il momento più commovente della serata dei David di Donatello 2024 è arrivato a notte fonda, quando la regista francese Justine Triet Palma d’Oro e premio Oscar per la sceneggiatura di “Anatomia di una caduta” è salita sul palco per ricevere il David per il miglio film internazionale. Triet ha esordito facendo i complimenti a Isabella Rossellini, che le ha consegnato il premio del cinema italiano, sostenendo di averla sempre ammirata. Poi ha aggiunto: “Voglio sottolineare che ho amato tantissimo il film di Alice Rohrwacher ‘La chimera’ (di cui la Rossellini era tra i protagonisti, ndr), che mi ha dato tantissime emozioni”. La telecamera ha inquadrato la regista, in sala, restata a mani vuote nonostante le 13 candidature: ascoltando quelle parole, Alice si è messa a piangere, sorridendo.

La Triet ha poi continuato con il suo omaggio al cinema italiano: “Sono cresciuta guardando i film di Michelangelo Antonioni e mi è sempre rimasta impressa la frase di Monica Vitti ‘sai cosa vorrei? Tutte le persone che mi hanno voluto bene averle qui intorno a me come un muro...’ Credo di capire solo adesso cosa intendesse dire”.